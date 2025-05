Espanyol - Betis: La quinta plaza exige otro triunfo

La Conference, la Champions, la semifinal, el quinto puesto, la final, LaLiga... Tiene el Betis las lentes bifocales ya siempre preparadas. Una atención dividida que le permite repartir su ambición en todos los frentes en los que presenta su candidatura. No quiere renunciar a ... nada, no tiene por qué renunciar a nada. ¿Quién garantiza que dejando de lado algo vaya a llegar más lejos en la otra vía? Quizás todo lo contrario. Lo que quieren los futbolistas a estas alturas de la temporada es jugar partidos. No tanto entrenar. Semanas cortas, rachas que no se terminen, reválidas inmediatas. Habrá rotación, como se esperaba porque ya es habitual en Pellegrini, y la principal novedad que se apunta es la titularidad de William Carvalho. La primera desde que se lesionó en la tercera jornada ante el Leganés. Son momentos para sumar. Está todo por decidirse y todo se sabrá en tres semanas y media. Vamos, que no queda nada y realmente queda todo. Porque ahora es cuando el margen de error se convierte en escalón. Quince puntos en juego, una semifinal a las puertas, el sueño de una final como colofón. La temporada en 20 días.

El Villarreal, con su triunfo de ayer ante Osasuna (4-2) vuelve a exigirle a los verdiblancos una victoria para no descolgarse. Es duro rival el amarillo para esta lid pero nadie dijo que iba a ser fácil acabar quinto. Si quiere romper el techo de la Champions con Pellegrini hoy debe ganar el Betis. Demostrar que su ambición es mayor que la de sus oponentes. Y hacer valer esa rotación que permite lujos como ver en el banquillo a Adrián, Jesús, Altimira o Lo Celso ante la Fiorentina. De ahí debe nacer la fuerza y la voluntad de ganar hoy en Cornellá. De sumar de tres en un campo complicado pero este Betis ya viene de hacerlo en Girona hace nada y de superar con goleada al Valladolid. Esa inyección de deseo en la búsqueda de conquistar el territorio Champions es lo que mueve a un conjunto que lo quiere todo. Todo. Pellegrini, como hace siempre, rotará esta tarde contra el Espanyol. Pero esto ha dejado de ser noticia para alcanzar el grado de costumbre. Lo hace siempre. Siete cambios de media entre partido y partido desde el derbi del pasado 30 de marzo. Una sucesión de cambios que hace que 19 futbolistas se hayan sentido titulares en este tramo. Cayó Llorente, que integra el parte de bajas completado con los también lesionados Marc Roca y Chimy Ávila y con el sancionado Aitor. En este sentido se deduce que Adrián va a ser titular, como sucede siempre en LaLiga. Es algo que se repite con la posición de nueve, con Cucho Hernández con la camiseta planchada para salir de inicio y dejarle a Bakambu la cuestión europea. Los laterales cambiarán y serán Sabaly y Ricardo los que aparezcan sobre el césped, en una alternancia ya estudiada. Bartra y Natan no tienen recambio en la posición de central, puesto que Mendy jugó el viernes con el filial nuevamente sin convencer y las alternativas están en la reubicación de elementos si fuera necesario. En el doble pivote se antoja ya un refresco con la presencia continuada de Fornals y Cardoso, con lo que Altimira y, sobre todo, William Carvalho apuntan a ser las alternativas sobre el césped buscando que el equipo no pierda potencial, que es el secreto de esta historia. Antony es fijo en la derecha, Jesús Rodríguez jugará por la izquierda y como sucedió en Polonia Lo Celso pide paso para estar en la punta del diamante del equipo en lugar de un Isco necesitado de oxígeno. Jugar en Cataluña siempre es un plus para los béticos. Esa profesión de fe inquebrantable, ese legado familiar ante el arrastre de la moda, esa patria chica que se hace gigante en una grada, esa fiesta de reencontrarte con los tuyos cuando viven a mil kilómetros... El equipo lo sabe y lo nota. Cada vez que viaja se encuentra con béticos en cualquier parte pero en la Novena Provincia todo es especial. Hay muchos que lo saben de primera mano como Aitor, Bellerín, Bartra o Altimira. Es de esos partidos que siempre llegan con un plus sentimental. Para conseguir el objetivo de sumar un nuevo triunfo, el Betis ha de superar a un rival que viene en buena línea y que con Manolo González presume de tener las ideas claras. No es fácil este Espanyol, con un magnífico portero, centrales aguerridos, un mediocentro poblado, la versatilidad de Puado y el remate de Roberto. Un equipo que resulta incómodo para los rivales y que se hizo para la permanencia con menos recursos que otros y que va a firmar su continuidad en Primera con jornadas de antelación. Y, de hecho, tal y como está la cosa si aprieta hasta puede acercarse a la calculadora y plantear sus opciones de entrar en Europa, con la ampliación de plazas y el listón tan bajo que están poniendo los contendientes. Alineaciones probables del Espanyol - Betis RCD Espanyol Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Urko González, Edu Expósito, Pol Lozano; Jofre Carreras, Puado y Roberto Fernández.

Cuadra Fernández (Comité Balear). Estadio RCDE Stadium (18.30 / Movistar LaLiga). Pitará Cuadra Fernández, algo que provoca un gesto torcido en los béticos. Cabe recordar que no coincide con los verdiblancos desde la victoria en Villarreal, pero es que no fue un buen recuerdo y el club se quejó de su actuación por la expulsión a Chimy Ávila y por su guiño a Vitor Roque. El árbitro adscrito al Comité Balear tuvo su buen momento en sus inicios pero ahora no está precisamente entre los más fiables de la categoría.

