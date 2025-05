Atlético de Madrid - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Aún tiene opciones matemáticas de Champions, pero remotas, así que el Real Betis pone ya más el foco en la final de la Conference League ante el Chelsea. Quiere afrontar esa cita histórica en un momento de forma óptimo y por eso pretende competir a alto nivel en los dos encuentros ligueros que restan. El primero, este domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en partido de la 37ª jornada liguera, con arbitraje de Cordero Vega y Gil Manzano en el VAR.

Para optar a la quinta plaza, el Betis debe ganar sus dos partidos y esperar los pinchazos del Villarreal, que lo aventaja en cinco puntos cuando quedan seis por disputarse y presenta mejor diferencial de goles. Los dos últimos empates, contra el Osasuna y el Rayo, han minimizado las opciones del conjunto bético, que visita al Atlético con seis bajas confirmadas y la clasificación asegurada para la Europa League. Por todo ello, se le da prioridad a alcanzar el duelo histórico del 28 de mayo en Breslavia en el mejor momento posible de juego. Lo ideal es plantarse en Polonia ganando partidos antes para que la confianza no se resquebraje.

Seis ausencias en la expedición

De la convocatoria de 21 hombres ofrecida por el técnico chileno se ausentaron Llorente, Bellerín, Marc Roca, Chimy Ávila, Vieites y Sabaly, el último en lesionarse, en su caso en el hombro izquierdo tras zancadilla de Isi en Vallecas. Han sido citados Germán, Guilherme, Ángel Ortiz y Mendy. Otra vez moverá el once inicial Pellegrini, como es habitual de jueves a domingo.

En el precedente de esta temporada, el Betis se impuso al Atlético en el Villamarín con gol de Giménez en propia meta. La pasada campaña, los colchoneros vencieron en el Metropolitano con tantos de Rui Silva en propia puerta y Morata. William Carvalho descontó para los verdiblancos. Del total de 56 enfrentamientos en Primera ejerciendo el Atlético de local, 36 victorias se han llevado los rojiblancos y seis los heliopolitanos. Los otros catorce partidos acabaron en empate.