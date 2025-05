Atlético - Betis: Qué corta se quedó la bronca de Pellegrini (4-1)

Cayó derrotado el Real Betis en su visita al Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid (4-1) en un mal partido de los de Manuel Pellegrini, que tuvo que abroncar a sus jugadores en la pausa de hidratación de mitad de la primera ... parte del duelo. En general dio una mala imagen el cuadro verdiblanco, algo que no se puede justificar ni siquiera en parte, por haberse clasificado con cuatro jornadas de antelación para la Europa League del próximo curso 25-26, ni por disputar la final de la Conference League el próximo 28 de mayo ante el Chelsea en Breslavia. La temporada es de sobresaliente, sí. Pero si se quiere competir al máximo nivel ante el equipo británico en la gran cita que todo el beticismo tiene en mente, el pulso competitivo hay que recuperarlo cuanto antes, porque si no en Polonia puede verse un número desagradable. Tiene mucha tarea por delante en este aspecto el cuerpo técnico que encabeza el chileno de aquí al decisivo duelo de la competición continental.

No fue de recibo la primera parte que el Betis jugó en el Metropolitano. Con una tensión impropia de un equipo profesional, que debe mantenerle el respeto a un escudo y a una afición que lo acompaña allá donde va. No puede ni siquiera justificarse, en parte, por no jugarse prácticamente nada en LaLiga en las dos jornadas que quedan y por tener en el horizonte la final de la Conference ante el Chelsea. Pero precisamente por ese partido debe aprovechar el primer equipo bético estos últimos encuentros en LaLiga para mostrar una buena cara competitiva, con tensión defensiva, principalmente, porque el conjunto verdiblanco estaba encajando demasiados goles para las pocas ocasiones que los rivales les estaba creando en las últimas comparecencias. Algo de lo que precisamente se quejó de su equipo Manuel Pellegrini en una de sus últimas ruedas de prensa.

De hecho, la imagen del primer tiempo, golazo de Julian Álvarez al margen de falta directa en el minuto 10, bellísimo desde fuera del área para el espectador, la protagonizó el entrenador verdiblanco. De hecho, en estas cinco temporadas del chileno al frente del conjunto bético, ha habido partidos en los que el Betis ha salido en la segunda parte de una manera muy distinta, mucho más metido al partido en cuestión, más de uno habría pensado la bronca que el técnico le había echado a los jugadores en el descanso para empezar una parte de forma tan diferente a la otra. Pues en el Metropolitano la bronca a los suyos fue a los ojos de todo el mundo. Y a quien estuviera viendo el partido no le podían sorprender esas imágenes en absoluto. Aprovechó Pellegrini la pausa para la hidratación que ha habido en los partidos de Primera división en esta penúltima fecha del campeonato para hacerle ver a sus futbolistas que no le estaba gustando nada el partido que sus jugadores estaban haciendo sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano. Sin tensión alguna, sobre todo defensivamente. Una bronca en toda regla, vamos. Así, cuando Cordero Vega mandó a los jugadores de los dos equipos a los banquillos para refrescarse, Pellegrini se dirigió a los jugadores verdiblancos en los siguientes términos: «¡Vamos a despertar, carajo! No le echemos la culpa al de al lado. ¿A qué estamos jugando, carajo?», insistía el técnico santiaguino.

Era mediada la primera mitad y ahí el Betis apreció, por fin y de verdad, ante la portería de Oblak de manera más o menos continuada. Primero, con un balón con el exterior de Lo Celso para Aitor que un defensor local despejó y la pelota le quedó muerta a Bakambu dentro del área. El congoleño disparó flojo y atrapó el meta local. Después, un tiro a la altura del punto de penalti con el exterior de Lo Celso -qué poco otra vez del argentino- también lo detuvo el meta esloveno y por último, un potente tiro cruzado desde la frontal de Perraud que repelió el guardameta local. El caso es que cuando parecía que el duelo se iba a ir 'sólo' con el 1-0 al descanso, un saque de esquina mal defendido, como todo el partido, por parte verdiblanca acabó con un centro de Lino desde el pico del área que en el segundo poste y libre de marca cabeceó Le Normand al fondo de la portería.

Pero el broncazo de Pellegrini se quedó corto. El equipo bético estuvo en todo momento a merced de su rival, salvo esos minutos en los que apareció en serio ante la portería de Oblak y algunas jugadas al comienzo de la segunda mitad ya con Isco, Antony y Cucho Hernández en el campo -el colombiano dio un balón al poste y el meta rojiblanco le hizo una gran intervención al malagueño-, que dieron con el tanto de Fornals para poner el momentáneo 2-1 en el marcador. Muchos problemas defensivos se autocreó el Betis en territorio atlético y a ello hay que sumar la ciclotímica actuación de Adrián, con un par de paradones, uno en cada parte, pero luego con muy poca tensión y concentración en algunas salidas por alto y por bajo.

Ficha del partido Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; G. Simeone (Molina, m. 80), De Paul (Gallagher, m. 70), Koke, Lino (Correa, m. 80); Julián Álvarez (Witsel, m. 88) y Sorloth (Griezmann, m. 70).

Real Betis: Adrián; Aitor (Ortiz, m. 82), Natan, Mendy, Perraud; Johnny Cardoso, Altimira (Isco, m. 46); Fornals, Lo Celso (William Carvalho, m. 82), Abde (Antony, m. 46); y Bakambu (Cucho Hernández, m. 46).

Goles: 1-0, m. 10: Julián Álvarez. 2-0, m. 45+3: Le Normand. 2-1, m. 67: Fornals. 3-1, m. 75: Julián Álvarez. 4-1, m. 96: Correa.

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Mendy y Molina.

Incidencias: 67.000 espectadores en el Riyadh Air Metropolitano, con amplia presencia de seguidores béticos. Partido de la 37ª jornada, penúltima, del campeonato liguero 24-25.

Para rematar el sainete defensivo del Betis en el Metropolitano, Julián Álvarez anotó el tercer tanto en el minuto 75 cuando el equipo bético podía tener más cerca el posible empate a dos, y Correa, como no Correa, cerró el marcador con el cuarto gol para los de Simeone ya en el largo descuento del choque, que estuvo parado durante casi diez minutos por una atención médica en la grada.