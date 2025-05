Simeone: «El Betis es un rival duro, muy difícil de controlar»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha analizado en rueda de prensa la previa del duelo que enfrenta este domingo a su equipo con el Real Betis en el Metropolitano, un duelo descafeinado de la penúltima jornada en el que los verdiblancos andan ya más pendientes de su final contra el Chelsea y en el que a los colchoneros les queda el mal regusto de no pelear finalmente por títulos y teniendo aún que sellar matemáticamente el tercer puesto de LaLiga EA Sports en estas últimas dos jornadas.

«Este año estuvimos mucho más cerca de llegar donde queríamos. No tengo ninguna duda de que los últimos años venimos compitiendo contra el Real Madrid y el Barcelona más que hace 40. De los últimos 40 años ellos han ganado, si no me equivoco, 32 ó 34 torneos. Creo que nosotros este año estuvimos bastante cerca o lo sentí mucho más cerca que otras veces. Y por, obviamente, errores nuestros no fuimos capaces de llegar al final como me imaginaba que podíamos llegar«, dijo Simeone en rueda de prensa.

«Motivar es algo que uno lo tiene internamente y nadie te lo puede imponer. Uno te lo puede despertar o no te lo puede despertar, pero la motivación es absolutamente personal«, argumentó sobre cómo afrontará su plantilla la cita liguera de este domingo ante el Real Betis Balompié.

«Entiendo que el lugar de la crítica tiene que ser así y, obviamente, nosotros somos los primeros que nos exigimos en consecuencia de siempre intentar estar lo mejor posible. Pero es verdad que en el recorrido de la temporada hubo momentos malos al inicio, después muy muy buenos hasta el mes de febrero-marzo; y a partir de febrero-marzo, ya el equipo empezó a rendir menos bien de lo que lo hizo anteriormente«, resumió.

En este sentido, indicó que «es justo y lógico que la crítica esté». «Nosotros desde el lugar que tenemos aceptarla, intentar mejorar y adaptarnos a esto que nos queda y terminar de la mejor manera», afirmó el Cholo en la víspera de vivir «un buen partido» contra el Betis en el Riyadh Air Metropolitano durante la jornada 37, penúltima del torneo.

«Estaremos esperando que nuestra gente como siempre nos esté acompañando y exigiéndonos para seguir dando más todavía. Vamos a enfrentar a un rival que está muy bien, el míster ha logrado transformar esa parte negativa que iba en la Liga con un final de temporada increíble. La verdad que el Betis está jugando bien, juega con muchos futbolistas ofensivos, el míster siempre ha tenido esa tendencia y no me imagino otro partido del que el Betis viene haciendo en todos los campos«, explicó aludiendo al chileno Manuel Pellegrini.

Así, Simeone abogó por «terminar de la mejor manera esta temporada» e «intentar llegar al Mundial de Clubes para competir« bien. »Desde una Liga, lo vuelvo a repetir por los que no se acuerdan, en la que juegan Real Madrid y Barcelona. Y el Atlético de Madrid va a jugar el Mundial de Clubes porque estuvo cuatro años en mejores condiciones que los otros equipos, salvo el Madrid, en la Liga española y en Champions. Eso nos da a nosotros, a mí me da, mucha alegría; y no tengo ninguna duda de que competiremos bien«, vaticinó sobre ese torneo mundialista del verano.

Volviendo a su inminente compromiso liguero, Simeone describió al Betis como «un rival duro, difícil, difícil de controlar, se parten bastante como equipo o al menos eso es lo que se ve en muchos de los partidos de ellos, con un contragolpe muy bueno por la calidad de los futbolistas que atesora ahí en la parte ofensiva«.

«Mejoró defensivamente y eso obviamente lo hizo mucho más competitivo en Europa y en la Liga, y está peleando por lugares importantes para su club«, se refirió el Cholo a la próxima final de la Conference League que el conjunto verdiblanco disputará en Breslavia (Polonia) ante el Chelsea.

«Y nosotros a seguir en la línea que hemos tenido en casa. Creo que el primer tiempo del otro día no estuvo mal. Estuvo bastante bien, no pudimos generar más situaciones de las dos que tuvimos en el primer tiempo. Y esperemos poder estar más cerca del partido que hicimos con la Real Sociedad que el segundo tiempo del otro día», concluyó Simeone.