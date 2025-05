Atlético - Betis: Para mantener el pulso competitivo antes de la final

Promete ser vibrante el encuentro que este domingo, a partir de las 19 horas, se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Betis, correspondiente a la 37ª y penúltima jornada de LaLiga 24-25, que disputa sus ... diez encuentros en simultáneo a la misma hora, las 19.00. Es verdad que, como dice Manuel Pellegrini, mientras las matemáticas alcancen la posibilidad de que el Betis acabe quinto y la próxima temporada 25-26 dispute la Liga de Campeones, su equipo lo va a dar todo para tratar de conseguirlo. Pero no es menos cierto que el asunto se ha complicado, después de la derrota del Domingo de Ramos en Heliópolis ante el Villarreal, el equipo con el que se juega esa quinta plaza, y los recientes empates ante el Osasuna y el Rayo, lo que ha provocado que el conjunto verdiblanco llegue a las dos últimas jornadas, con seis puntos en juego, a cinco puntos de los castellonenses, con la diferencia de goles particular empatada (1-2 en cada partido) y un +7 favorable a los de Marcelino en el goalaverage general tras la última fecha.

Es por ello que el Betis llega al Metropolitano con la intención de seguir puntuando, y esta vez en un difícil campo como es el del Atlético de Madrid, también para mantener el nivel competitivo del equipo e intentar hacer un buen partido y también con el objetivo de minimizar riesgos. Es decir, que Pellegrini mantendrá su política de rotaciones y de reparto de minutos en estos últimos partidos para que los jugadores menos habituales se sientan también importantes e igualmente para que los futbolistas más cargados de partidos y minutos descansesn y lleguen en las mejores condiciones físicas posibles a la gran cita que todo el beticismo tiene entre ceja y ceja, la final de la Conference League ante el Chelsea que se disputará dentro precisamente de diez días, el 28 de mayo, en Breslavia (Polonia).

Sí se juega algo más, clasificatoriamente hablando, el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone. Los rojiblancos llegan a esta penúltima jornada ocupando la tercera plaza de la clasificación con 70 puntos, a tan solo tres de ventaja sobre el Athletic Club, cuarto clasificado. Ya tienen asegurada su participación en la próxima edición de la Liga de Campeones, pero buscan certificar matemáticamente el tercer puesto, que determinará su rival en la Supercopa de España. Por arriba, ya no pueden alcanzar a su eterno rival, el Real Madrid, puesto que les saca ocho puntos con seis en juego. Además, con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, el equipo colchonero quiere despedirse de su afición con una victoria que refuerce la moral antes de la cita internacional. Sin embargo, la reciente derrota por 2-0 ante Osasuna ha encendido algunas alarmas, mostrando un Atlético con mucha posesión pero poco incisivo en ataque, algo que Simeone querrá corregir en casa.

Llega el Betis al partido mermado por las bajas y con cansancio físico por la acumulación de partidos al haber avanzado en la Conference hasta la final. Las ausencias de Fran Vieites, Bellerín, Sabaly, Diego Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila limitan las rotaciones de Pellegrini, aunque el técnico chileno continuará repartiendo los minutos en los partidos que quedan antes del duelo decisivo ante el Chelsea. Así, por ejemplo, no sería de extrañar, como ante el Osasuna, que jugadores como Isco, Antony, Johnny Cardoso o Fornals comiencen en el banquillo en el Metropolitano y en sus respectivos lugares aparezcan en el once compañeros como Lo Celso, Jesús Rodríguez, Sergi Altimira o William Carvalho. En el puesto de delantero, aunque la rotación entre Bakambu y el 'Cucho' Hernández viene marcada por la no inscripción del colombiano para la competición europea, también hay posibilidades de que Pellegrini le dé la titularidad hoy al congoleño para que no pierda el ritmo de competición de cara a esa final que todos tienen ya en la cabeza frente al Chelsea. Adrián, señalado por un sector de la afición tras el partido contra el Rayo, aunque alternó errores con alguna buena intervención, se mantendrá en la portería, así como también Bartra y Natan en el eje de la defensa. Una clave de aquí a la cita contra los ingleses será ver si el Betis mantiene su solidez defensiva, ya que el último partido en el que los verdiblancos dejaron la portería a cero fue en la ida ante el Jagiellonia. En LaLiga, desde el duelo ante Las Palmas como local. Lejos del Villamarín en la competición liguera el Betis acumula cinco partidos invicto, con tres victorias (Leganés, Girona y Espanyol) y dos empates, en Montjuïc ante el Barcelona y el último en Vallecas contra el Rayo.

Por su parte, el Metropolitano está siendo esta temporada un auténtico fortín para el Atlético de Madrid de Simeone. Sólo ha caído derrotado una vez en LaLiga en toda la campaña como local y se posiciona como el segundo equipo menos goleado de la máxima competición española. Sin opciones de mejorar en la clasificación, sí pretende el equipo rojiblanco mejorar en casa la imagen ofrecida en el último encuentro liguero disputado en Pamplona ante el Osasuna, donde cayeron derrotados por 2 a 0. Mientras que en su última cita como locales vapulearon en la primera mitad a la Real Sociedad (4-0) con un espectacular Alexander Sorloth. Será duda para el partido -Simeone dará la convocatoria definitiva hoy- Pablo Barrios, quien sigue bajo el protocolo de conmoción cerebral que sufrió ante el Osasuna. Gallagher o De Paul pueden tener minutos en el centro del campo.

Real Betis: Adrián; Aitor, Bartra, Natan, Perraud; Altimira, William Carvalho; Jesús Rodríguez, Lo Celso, Abde; y Bakambu.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).

Hora, estadio y televisión: 19.00 horas. Riyadh Air Metropolitano. DAZN.

Dirigirá el encuentro Adrián Cordero Vega, quien estará auxiliado desde el VAR por Gil Manzano. Será el noveno encuentro oficial que el colegiado adscrito al Comité Cántabro le pite al Betis en su carrera, con balance favorable a los intereses verdiblancos en los ocho anteriores: cuatro victorias, dos empates y otras tantas derrotas. Esta temporada ya pitó la derrota en Valladolid por 1 a 0.