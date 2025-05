Cucho Hernández, un delantero de garantías

El tiempo le ha dado la razón al Real Betis en cuanto al asunto del delantero se refiere. Juan Camilo Hernández, apodado popularmente como Cucho, llegó el pasado mercado de invierno a las filas del Betis por trece millones de euros, con la esperanza de acabar con la sequía goleadora que en ese momento arrastraban los hombres de arriba: Vitor Roque, Chimy Ávila y Bakambu. El brasileño acabó abandonando la entidad y poniendo rumbo a Palmeiras, mientras que tanto Chimy como el congoleño siguen a las órdenes de Pellegrini. Bakambu sí ha vuelto a la senda goleadora tan positiva para el conjunto bético, sobre todo en la competición europea, donde siempre ha actuado como titular y ha visto puerta en siete de los trece partidos que ha jugado. Chimy, sin embargo, mantiene su rol secundario y a la sombra del jugador que fue en El Sadar.

Cucho Hernández, por su parte, no ha podido gozar de minutos en Conference porque no pudo ser inscrito, por lo que ha aprovechado sus oportunidades en la competición liguera, siendo titular en trece citas y anotando en cinco de ellas. Su llegada desde Estados Unidos no inspiraba confianza en la parroquia bética a pesar de contar con unos números espectaculares, pues al ser una liga menor podría quedarle grande su vuelta a España tras militar en las filas de la SD Huesca, donde coincidió con Chimy Ávila formando una dupla espectacular. Resultó ser todo lo contrario, pues el de Pereira mostró su hambre de gol y las ganas por triunfar en el Benito Villamarín desde su debut ante la Real Sociedad, metiéndose en el bolsillo a toda la afición. Su primer gol tardó en llegar concretamente cinco jornadas, ante el Leganés, donde el conjunto de Manuel Pellegrini remontó un partido que se puso cuesta arriba en Butarque, pero tras el empate a dos, llegó el gol de Cucho para colocar el definitivo dos a tres en el luminoso. Tan solo una jornada después, en El Gran Derbi, anotó también el gol de la victoria ante el máximo rival, desatando la locura en las gradas del Villamarín.

Tras unas jornadas sin ver puerta, el atacante colombiano ha firmado su mejor estado de forma desde que llegó a Sevilla, logrando ver puerta en tres de los últimos cuatro partidos. Valladolid, Osasuna y Rayo Vallecano han sido las escuadras que han tenido que sacar el balón de la portería tras los goles de Cucho, siendo ante el colista donde también brindaría su única asistencia.

Hernández ha demostrado que ha caído de pie en el conjunto bético y que su hogar está en Sevilla. No es noticia que los jugadores que han ido llegando recientemente a las filas del Betis sienten una comodidad pasmosa, como ya han demostrado Isco y Antony entre otros, pues parece que Manuel Pellegrini sabe sacar lo mejor de cada jugador que llega a Heliópolis.