El lunes por la mañana y sin orden de antigüedad, última oportunidad para los socios del Betis para comprar entradas de la final de la Conference

El Real Betis continúa el proceso para la distribución de las entradas de cara a la final de la Conference ante el Chelsea que se disputará en Breslavia (Polonia) el próximo 28 de mayo. El club verdiblanco está informando sobre los movimientos finales que han de hacer los socios que han tenido acceso a las localidades para poder comprarlas y hay fechas límites y también una última oportunidad para quienes no hayan podido acceder a ellas.

«A partir de mañana la UEFA nos da unos códigos, que le mandaremos nosotros a los casi 10.000 socios abonados béticos que tienen derecho a entrada. Se tienen que meter en la web de la UEFA. Se registran y pueden comprar. Lo harán por categorías. No le permite escoger pastilla ni asiento. Es el sistema de UEFA. Sí hay un carrito con el que pueden agrupar cuatro códigos. Esas personas van juntas sí o sí pero no sabemos en qué parte del estadio. Lo normal es que si hay qpersonas que compren de forma secuencial estén cerca por el algoritmo de UEFA. La asignación de la localidad por la categoría es de UEFA pero está claro que será en la zona de los béticos», afirmaba Ramón Alarcón en la televisión oficial del Betis.

«El segundo punto importante es que el lunes a las 17.00 deben estar todas las entradas compradas. Si no, se liberan a la UEFA por eso los que tienen derecho a la entrada podrán hacerlo hasta el domingo a las 23.00. Toda la noche del domingo al lunes estaremos limpiando, que no haya problemas en el sistema y viendo errores y demás«, afirma el dirigente bético.

«Los cógigos se mandan en tres bloques: 12.00, 14.00 y 16.00. En el primero los más antiguos, luego los siguientes y así. El último lo recibirá alrededor de la tarde del viernes y tiene hasta el domingo. No es complicado. Por favor que todos compren y si no nosotros, el lunes enviaremos códigos para todos los béticos que se quedaron en la lista de espera sin entradas para que el lunes puedan comprarlas de 9.00 a 16.00. De 16.00 a 17.00 lo dejamos para incidencias», añadía Alarcón.

Con las entradas que no se formalicen y otras que puedan llegar al club de última hora se abrirá un último proceso con los socios que solicitaron entradas desde primera hora, pero ya sin orden de antigüedad: «Y el lunes a las 9.00 los códigos enviados se anulan y emitimos un nuevo número de códigos, que suman los 5.000 restantes, todas las personas que estaban en la lista de espera y que no han conseguido entradas en las rondas previas. Y ahí lo podrán comprar por orden de llegada, no de antigüedad. Ahí el primero que llegue la podrá comprar. No queremos que se quede ningún asiento vacío. Si lo hacemos ahí por antigüedad puede quedarse vacío. Es un plazo corto pero es así».

«Además de las que puedan quedar de socios hay colecivos que no están consumiendo sus entradas, como patrocinadores, familiares o las que consigamos de UEFA. Todas las meteremos en ese último saco el lunes por la mañana para lanzarlas a los béticos para que vengan cuanto más béticos mejor y siempre destinadas a socios y abonados del Real Betis. Como se inscribieron más de 20.000 ojalá se cubra ese cupo. Es un proceso complicado y rápido pero no queremos que se devuelva ninguna entrada. Que no lo dejen para última hora y que lo compren con tiempo con su código y que esté todo resuelto», concluía Alarcón.

Más temas:

Betis