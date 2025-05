Pellegrini: «Había que estar enfadado para que reaccionara el equipo»

Tardó pocos minutos en convertirse en una de las imágenes de la jornada. Ocurrió en el ecuador de la primera parte del Atlético de Madrid-Betis, concretamente cuando se paró el juego por una pausa de hidratación.

El equipo rojiblanco ganaba por 1-0 desde el minuto diez y tenía el mando del partido. Fue entonces cuando el entrenador bético, Manuel Pellegrini, lanzó un mensaje claro a sus futbolistas en vista de que el rendimiento en el césped no era el adecuado. «Había que estar enfadado para que reaccionara el equipo. Los treinta primeros minutos no jugamos a nada, no llegamos. Esta derrota nos va a hacer reaccionar desde el punto de vista mental. Nos quedan diez días para llegar bien a esa final«, comentó Pellegrini una vez finalizado el partido disputado en el Metropolitano.

En cuanto a la alineación inicial del equipo bético en el partido de este domingo, el técnico chileno piensa que «ya en los últimos minutos del primer tiempo fuimos mejorando y avisando con alguna aproximación. Y con la llegada de esos jugadores mejoramos un poco más. Creemos que la mejor manera de dosificar al plantel era esa tras un partido largo como el del jueves. Queríamos poner ese equipo y hacer cambios luego. Perdimos 30 minutos del primer tiempo en los que no pasamos de la mitad del campo. El Atlético no presionaba pero era peligroso a la contra. Intentamos no tener la mente en la final, pero como los rivales directos han ido ganando, eso ha ido desmotivando y haciendo que pensemos en al final, como se ha reflejado».

Y en cuanto a los posibles efectos de los resultados en LaLiga teniendo en cuenta la cercanía de la final de la Conference League, Pellegrini considera que «la mejor manera de llegar a una final siempre es ganando. También es mu difícil mantener el ritmo cuando no juegas por nada. Tenemos diez días para recuperar la parte futbolística y definir el equipo para afrontar esa final e intentar ganarla».