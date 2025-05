Lo Celso, presente en la prelista de Argentina

La pasada madrugada del jueves se dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para los dos partidos que le conciernen en las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia. Varias han sido las sorpresas noticiables de la llamada del seleccionador Scaloni, pues reaparece Lionel Messi tras lesión, así como la presencia de Giovani Lo Celso.

La gran temporada del Real Betis está permitiendo que las selecciones nacionales empiecen a buscar en Heliópolis aquellas piezas del puzzle que necesitan para completar sus esquemas. Los grandes nombres dentro del banquillo dirigido por Manuel Pellegrini son los que están aprovechando tales oportunidades, pues ya son muchos los que son internacionales con sus respectivos países. No es noticia ver por las gradas del Benito Villamarín a dirigentes de los combinados nacionales para seguir de cerca a los futbolistas béticos, como sucedió en el último partido en casa ante Osasuna, donde Alberto de la Fuente, analista de la Selección Española e hijo del seleccionador Luis de la Fuente, estuvo pendiente del partido de cara a una próxima lista.

#SelecciónMayor Prelista de convocados del exterior para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/hQxQzibkxd — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 15, 2025

En este caso ha sido la Selección Argentina y Giovani Lo Celso, pues a pesar de que el centrocampista no está cuajando su mejor temporada con el Betis debido a su incomodidad para encontrar un sitio fijo en el once titular, lo cierto es que Lionel Scaloni ve en el rosarino un jugador que ha de ser incluido en la prelista de 28 futbolistas, a expensas de que cinco de ellos finalmente no acaben viajando para disputar los encuentros. Entre las sorpresas de la prelista también destaca la presencia de Valentín Barco, un viejo conocido en Nervión tras su breve paso por las filas del Sevilla FC.