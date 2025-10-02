Suscríbete a
Ludogorets - Betis: El Betis desactiva una antigua trampa al ritmo de Lo Celso (0-2)

Primera victoria europea del equipo de Pellegrini, que no se dejó llevar por el frío, la lluvia o un rival de menor nivel

Ludogorets - Betis: resumen, goles y última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo

Ludogorets - Betis, en directo

Giovani Lo Celso celebra el primer gol del Betis en Bulgaria
Giovani Lo Celso celebra el primer gol del Betis en Bulgaria reuters
Alberto Fernández

El Betis alejó viejos fantasmas de las salidas europeas con frío, mal tiempo e incómodas, además contra rivales de menor entidad, y superó ampliamente a un Ludogorets que apenas incomodó al cuadro verdiblanco, que a lomos de Lo Celso, con detalles siempre ... de ser un superclase, firmó el primer triunfo en la presente edición de la Europa League en Bulgaria y ya se coloca en la zona de privilegio de la clasificación, después del punto sumado contra el Nottingham en el estreno en La Cartuja. Y es que cuando Lo Celso quiere, suma. Un gol desde la frontal y el inicio de la jugada del segundo gol, dejando claro que mientras pertenezca a la segunda unidad del equipo, en Europa se jugará al ritmo que marque el argentino.

