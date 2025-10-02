Ludogorets - Betis: El Betis desactiva una antigua trampa al ritmo de Lo Celso (0-2)

El Betis alejó viejos fantasmas de las salidas europeas con frío, mal tiempo e incómodas, además contra rivales de menor entidad, y superó ampliamente a un Ludogorets que apenas incomodó al cuadro verdiblanco, que a lomos de Lo Celso, con detalles siempre ... de ser un superclase, firmó el primer triunfo en la presente edición de la Europa League en Bulgaria y ya se coloca en la zona de privilegio de la clasificación, después del punto sumado contra el Nottingham en el estreno en La Cartuja. Y es que cuando Lo Celso quiere, suma. Un gol desde la frontal y el inicio de la jugada del segundo gol, dejando claro que mientras pertenezca a la segunda unidad del equipo, en Europa se jugará al ritmo que marque el argentino.

Manuel Pellegrini no dudaba en rotar masivamente entre la competición europea y el campeonato de Liga. Hasta ocho cambios en la alineación, donde sólo repetía la pareja de centrales de las últimas semanas y Marc Roca. Tiene claro el entrenador chileno que es el año con más calidad en su plantilla, donde puede decir que tiene dos opciones por puesto. Con la cara B de la cinta le debe dar para salir airoso de los complejos desplazamientos que tiene durante la fase de liga europea, recibiendo en el estadio de la Cartuja a los adversarios de mayor nombre. Desplazamientos largos y algo desagradables, donde el frío y la lluvia, como en Razgrad, convierten el encuentro en noches que sólo se pueden afrontar desde el convencimiento por la victoria.

Porque en esta larga competición, donde la primera fase termina ya en 2026, se pueden permitir ciertos tropiezos, aunque lo mejor es no tentar demasiado al caprichoso fútbol y optar a estar dentro del grupo de los ocho primeros, quienes se ahorran una ronda eliminatoria. El Betis tiene plantilla y entidad para conseguirlo, no como le sucedía en la pasada Conference, donde tuvo que sufrir ciertos golpes que afearon esa primera fase. Después llegaría el estallido de ilusión y el camino inmaculado en las eliminatorias. Un pasado del que el Betis y Pellegrini quieren seguir bebiendo. Han superado una barrera, les queda la última.

Y por esto mismo hay que tomarse el torneo con la seriedad necesaria para no pasar apuros, por mucho que cueste meterse en partidos grises, donde la tensión no es la más alta. Porque el Ludogorets sí quiso ponerle picante. Iba a los duelos al máximo, despertando a un conjunto vestido de celeste que no quería rehuir tampoco la pelea. Si el encuentro pedía juego de cuerpo a cuerpo, ahí también tiene el Betis hombres expertos. Desde sus dos mediocentros, pasando por los laterales y ese Natan que nunca rehuye un buen golpe de pecho. El central brasileño fue el gran protagonista del primer periodo, con permiso de Lo Celso. Primero fue a ras de hierba para cortar un balón en largo que dejaba solo a Caio Vidal, su compatriota, y un incordio toda la tarde. Después, tras varias jugadas consecutivas a balón parado, continuó la presión en el costado del área para recuperar la pelota. El destinatario de su robo era Lo Celso, quien desde la frontal dibujó un disparo al palo largo. Golazo.

Ficha técnica Ludogorets: Padt; Son, Kurtulus (Verdon, min. 8), Almeida, Nedyalkov (Ivanov, min 78); Kaloc (Chochev, min. 66), Naressi, Stanis; Marcus (Tekpetey, min. 46), Caio Vidal y Bille (Matheus (min, 66).

0-1 (min. 32) Lo Celso; 0-2 (min 53) Son, en propia puerta; Árbitro: Daniel Weinberger (Austria). Amonestados Aitor Ruibal, Junior, Ricardo

El Betis se adelantaba en el marcador en su primer disparo entre los tres palos. Lo hacía casi sin despeinarse, con su número 20 reivindicando desde la calidad y una celebración con cierta rabia. Era el jugador con más nivel en la hierba y para eso sigue siendo futbolista del conjunto heliopolitano, para desatascar partidos así, por mucho que ahora le duela estar situado dentro del grupo de rotación masiva que se llevan el encuentro menos favorecedor de la semana. El Betis compitió bien en el primer periodo, aunque le faltó algo de calma en el dominio y en la recuperación. Amarillas para sus dos laterales y faltas evitables, como una última en el primer tiempo que lanzó el sevillano Son al lateral de la red. Hasta el entrenador del Ludogorets celebraba el empate, pero ese balón no terminó por entrar.

La sentencia

El Ludogorets varió su posición en el campo y trató de intimidar al Betis con una presión muy alta, dejando evidentes espacios para las salidas en velocidad de los hombres de Pellegrini. Y si hay alguien que aprovecha esos metros entre líneas es Gio Lo Celso. El argentino se giró cerca de la frontal y con un toque perfecto con el empeine dejó a Ruibal con el balón de cara para que el lateral y capitán del Betis diese el pase de la muerte al otro lateral, un Junior que entraba como un rayo. El remate del zurdo fue malo, pero contó con la colaboración inestimable del sevillano y bético Son, que andaba por allí y le golpeó la pelota antes de entrar en la portería. Quedaba casi toda la segunda mitad y el Betis ya había hecho lo más complejo. Le tocaba sostener el encuentro con la pelota, como si se tratase del partido ante Osasuna. Dos goles y a respirar.

Incluso Pellegrini retiraba a los dos laterales de una vez, ambos con amarilla, para evitar posibles complicaciones. El duelo iba pasando sin más historia, con más cambios y un bajo ritmo producto del cansancio y de que el Betis lo tenía bien controlado. Álvaro Valles aparecía algo más en balones aéreos, pero sin sufrir en exceso. Incluso el entrenador chileno metía en el terreno de juego a dos titulares como Fornals y Amrabat, para dar descanso a otros que serán de la partida el domingo ante el Espanyol como Marc Roca y quizás Lo Celso. Abde pudo colocar la sentencia con un disparo desde la frontal a la cepa del poste. Valles se complicó con los pies y otra vez Natan, ahora en área propia, sacó bajo la raya. Fue el único susto antes del final. Cuatro puntos en dos jornadas. Inicio prometedor. Es lo que toca. Ahora a pensar en LaLiga. El plan de Pellegrini funciona.