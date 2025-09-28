Suscríbete a
Betis - Osasuna: Triunfo al son de Fornals (2-0)

Los de Pellegrini celebran el hito del técnico chileno como entrenador con más partidos en el club con una victoria plácida con goles de Abde y Cucho y con la batuta indiscutible del castellonense

Cucho Hernández celebra el 2-0 del Betis ante Osasuna
Mateo González

Fornals tomó el mando y el Betis bailó a su son, con la banda sonora de la Cartuja a todo trapo, la gente disfrutando y el equipo saltando hacia la sexta plaza con tres puntos merecidos, tranquilos, bien trabajados con dianas de Abde y Cucho. ... Triunfo fundamental para hacer de la Cartuja un hogar donde se gestan alegrías y para una semana en la que tocará viajar a Bulgaria y acabar esta fase del campeonato en Cornellá, frente a uno de los equipos revelación del curso. Pero lo sucedido ante Osasuna fue importante, no sólo porque supuso una victoria de la consolidación de una idea, sino porque Pellegrini pudo celebrar su hito histórico con lo que más sabe hacer: ganar. Y así este grupo se lanza a por Europa con Fornals como líder indiscutible sobre el campo y con una rotación que le hace crecer sin bajar el acelerador ante rivales que no saben por dónde le va a venir el golpe con este Betis de tantísimo talento y capacidad.

