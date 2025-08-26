Alineaciones probables del Celta - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Aún no han empezado la Copa del Rey ni la Europa League, pero el Real Betis ya comienza a jugar entresemana. Lo hace este miércoles, en Balaídos ante el Celta, en partido adelantado de la jornada sexta. Un encuentro que se ha trasladado de fecha debido a la coincidencia de esa jornada con la primera de la Europa League, competición que ambos equipos disputan esta campaña. Jesús Gil Manzano con Pablo González Fuertes en el VAR arbitrarán este partido.

Viaja el Betis a tierras gallegas con el refuerzo anímico del estreno con victoria en el estadio de la Cartuja contra el Alavés siendo un equipo más reconocible, con sello Pellegrini. Por el número de ocasiones generadas, la victoria por la mínima pareció corta, pero el Betis dejó su portería a cero y esto satisfizo especialmente al Ingeniero. Se desquitó así el equipo del agridulce sabor de boca de la igualada en Elche. El Celta, por su parte, aún no ha sumado ningún triunfo. En la primera jornada se vio sorprendido por el Getafe en casa (0-2) y, en la segunda, empató en Mallorca (1-1) tras adelantarse en el marcador.

El posible once del Betis ante el Celta

Para la ocasión, la enfermería del Betis suma a un nuevo inquilino: a Marc Roca, Diego Llorente, Abde, Isco y Deossa se añade Pau López, que se ausenta de la citación por un golpe en la rodilla. Deossa se integró en la dinámica de grupo este lunes después de un plan específico para mejorar su condición física tras las molestias en el tobillo sufridas en el Mundial de Clubes, pero aún es pronto para que sea citado por Pellegrini. La relación de expedicionarios es la siguiente: Valles, Adrián, Manu González, Ángel Ortiz, Bellerín, Aitor, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Altimira, Fornals, Dani Pérez, Mawuli, Lo Celso, Pablo García, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu, Cucho Hernández.

Alineaciones probables del Celta - Betis Real Betis Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Pablo García, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

A expensas de la recuperación de sus lesiones, así como de las salidas y llegadas que puedan producirse en los últimos días del mercado, casi repite lista Pellegrini. En torno al posible once, esta vez, sí hay más dudas debido a la cercanía de choque del próximo domingo. Valles se estrenaría en la portería, con Bellerín, Bartra, Natan y Junior componiendo la línea defensiva. Por delante, repetirían Altimira y Fornals, con Lo Celso de enganche, Pablo García y Riquelme como extremos, siendo Cucho Hernández el hombre más adelantado.

El posible once del Celta ante el Betis

El Celta vuelve a Balaídos con cierta necesidad ya tras haber sumado solo un punto de seis posibles. Starfelt, con una lesión en el bíceps femoral, es la única baja en el cuadro celeste, que este verano ha firmado a Radu, Ferrán Juglà, Borja Iglesias, Ilaix Moriba (tras ejercer la opción de compra) y Bryan Zaragoza. La convocatoria celeste está formada por estos 25 futbolistas: Radu, Iván Villar, Marc Vidal, Manu Fernández, Lago, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Hugo Álvarez, Mingueza, Rueda, Beltrán, Sotelo, Damián, Moriba, Miguel Román, Ristic, Carreira, Swedberg, Bryan Zaragoza, Pablo Durán, Borja Iglesias, Aspas, Jutglà, El-Abdellaoui.

Alineaciones probables del Celta - Betis Real Club Celta Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Rueda, Beltrán, Damián, Mingueza; Swedberg, Aspas, Borja Iglesias.

En cuanto al posible once, muchas dudas porque Giráldez, el técnico celtiña, suele introducir numerosas novedades de un partido a otro. Siete variaciones hubo entre la alineación titular contra el Getafe y la que envidó en Mallorca. Radu estaría en la portería, con Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso en defensa; los carriles, para Mingueza y Rueda; el doble pivote, para Beltrán y Damián; y el ataque, para Swedberg, Aspas y Borja Iglesias.