Marc Roca y Llorente siguen acumulando entrenamientos con el grupo

Ha arrancado una semana en la que el Betis disputará dos partidos del campeonato. El primero de ellos tendrá lugar este miércoles (21.00) a domicilio ante el Celta. Encuentro correspondiente a la sexta jornada y que se ha adelantado debido a que los partidos de competición europea de ambos equipos coinciden con una jornada intersemanal de LaLiga a finales de septiembre.

El equipo verdiblanco se ha entrenado este lunes en la ciudad deportiva Luis del Sol, sesión en la que de nuevo se ha visto en el césped con el grupo a Diego Llorente y Marc Roca. Ambos siguen acumulando minutos de entrenamiento a la espera de volver a estar en una convocatoria del equipo verdiblanco.

Diego Llorente sufrió una lesión muscular en abril y no pudo participar con el equipo bético en el tramo final de la temporada. Por su parte, unas molestias en el tobillo dejaron a Marc Roca sin opciones en buen parte del curso e incluso tuvo que pasar por el quirófano a finales de mayo.

El que se ha incorporado al grupo en la sesión de este lunes ha sido Nelson Deossa. Una vez se confirmó su llegada al Betis, el centrocampista siguió un plan individualizado de entrenamientos para ir adquiriendo más nivel. Deossa sufrió unas molestias en el tobillo izquierdo tras su participación con Rayados en el Mundial de Clubes.