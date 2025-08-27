Celta - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
Tras inaugurar el casillero de victorias contra el Alavés el pasado viernes en el estadio de la Cartuja (1-0), el Real Betis comparece este miércoles en el estadio Abanca Balaídos para medirse al Real Club Celta en partido adelantado de la jornada sexta. La coincidencia en fechas de esa jornada con la inaugural de la Europa League cambió de día este duelo entre celestes y verdiblancos.
El Betis suma cuatro puntos de seis posibles tras igualar con el Elche en el Martínez Valero (1-1) y tumbar en su nueva casa al conjunto babazorro (1-0) gracias al gol de Lo Celso. Viaja a Vigo la tropa de Manuel Pellegrini con la siguiente convocatoria: Valles, Adrián, Manu González, Ángel Ortiz, Bellerín, Aitor, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Altimira, Fornals, Dani Pérez, Mawuli, Lo Celso, Pablo García, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.
Cambio obligado en el once bético
Se suma al listado de bajas Pau López, cuya ausencia propiciará seguramente el debut de Álvaro Valles, y siguen recuperándose de sus dolencias Llorente, Marc Roca, Deossa, Abde e Isco. Los tres primeros son los que más cerca están de reaparecer. Puede que, dada la proximidad del choque con el Athletic Club en la Cartuja, el próximo domingo, Pellegrini introduzca algún cambio para refrescar al equipo base al que ha dado continuidad en la apertura de la temporada.
Con más dudas llega el Celta a este encuentro tras saldar con una derrota, ante el Getafe en casa, y un empate, con el Mallorca en Son Moix, sus dos primeros compromisos ligueros. Starfelt es la única baja confirmada en el Celta, que a diferencia del Betis no tiene un once definido. Ambos equipos han negociado este verano para el traspaso de Borja Iglesias al club gallego.
Aún no han empezado la Copa del Rey ni la Europa League, pero el Real Betis ya comienza a jugar entresemana. Lo hace este miércoles, en Balaídos ante el Celta, en partido adelantado de la jornada sexta. Un encuentro que se ha trasladado de fecha debido a la coincidencia de esa jornada con la primera de la Europa League, competición que ambos equipos disputan esta campaña. Jesús Gil Manzano con Pablo González Fuertes en el VAR arbitrarán este partido.
La PREVIA del Celta - Betis
Oportunidad para seguir sumando y ponerse líder
El duelo adelantado de la sexta jornada volverá a enfrentar a Borja Iglesias ante su exequipo, mientras que la ausencia de Pau López otorgará la portería del Betis a Álvaro Valles
El partido entre el conjunto celeste y el verdiblanco correspondiente a la 6ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR (dial 440) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.
A qué hora es el Celta - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega
El Real Club Celta y el Real Betis se enfrentan este miércoles 27 de agosto a las 21.00 horas en el estadio Abanca Balaídos.
¡¡¡Buenas tardes!!!
Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Celta y el Betis correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.
