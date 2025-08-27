Celta - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Tras inaugurar el casillero de victorias contra el Alavés el pasado viernes en el estadio de la Cartuja (1-0), el Real Betis comparece este miércoles en el estadio Abanca Balaídos para medirse al Real Club Celta en partido adelantado de la jornada sexta. La coincidencia en fechas de esa jornada con la inaugural de la Europa League cambió de día este duelo entre celestes y verdiblancos.

El Betis suma cuatro puntos de seis posibles tras igualar con el Elche en el Martínez Valero (1-1) y tumbar en su nueva casa al conjunto babazorro (1-0) gracias al gol de Lo Celso. Viaja a Vigo la tropa de Manuel Pellegrini con la siguiente convocatoria: Valles, Adrián, Manu González, Ángel Ortiz, Bellerín, Aitor, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Altimira, Fornals, Dani Pérez, Mawuli, Lo Celso, Pablo García, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

Cambio obligado en el once bético

Se suma al listado de bajas Pau López, cuya ausencia propiciará seguramente el debut de Álvaro Valles, y siguen recuperándose de sus dolencias Llorente, Marc Roca, Deossa, Abde e Isco. Los tres primeros son los que más cerca están de reaparecer. Puede que, dada la proximidad del choque con el Athletic Club en la Cartuja, el próximo domingo, Pellegrini introduzca algún cambio para refrescar al equipo base al que ha dado continuidad en la apertura de la temporada.

Con más dudas llega el Celta a este encuentro tras saldar con una derrota, ante el Getafe en casa, y un empate, con el Mallorca en Son Moix, sus dos primeros compromisos ligueros. Starfelt es la única baja confirmada en el Celta, que a diferencia del Betis no tiene un once definido. Ambos equipos han negociado este verano para el traspaso de Borja Iglesias al club gallego.

