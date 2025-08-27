LaLiga 25-26
Celta - Betis, las estadísticas del partido
Jornada 6
Todos los datos de la jornada número 2 de LaLiga EA Sports 25-26
Celta - Betis, en directo
CELEntrenador:
Claudio Giráldez3-4-2-1
13
322920
322615
1017
9
1
25412
168
52379
11
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
Estadísticas
47.1%CEL
52.9%BET
1 Goles 1
5 Remates a puerta 2
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
11 Asistencias 7
0 Asistencias de gol 1
13 Faltas cometidas 11
10 Faltas recibidas 13
1 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
442 Pases correctos 515
54 Pases fallados 56
5 Fueras de juego 2
0 Paradas 4
10 Corners 4
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete