Celta
  • Hugo Álvarez (46')
1
1
Real Betis
  • Bartra (44')

LaLiga EA Sports. Jornada 6 Miércoles 27/08 21:00h. Árbitro Jesús Gil Manzano. Estadio Balaídos. Canal Ninguna

LaLiga 25-26

Celta - Betis, las estadísticas del partido

Jornada 6

Todos los datos de la jornada número 2 de LaLiga EA Sports 25-26

Celta - Betis, en directo

Cucho Hernández presiona a Hugo Álvarez durante el primer tiempo del Celta - Betis
Cucho Hernández presiona a Hugo Álvarez durante el primer tiempo del Celta - Betis EFE
Celta

CEL

Entrenador:
Claudio Giráldez3-4-2-1
  1. Ionut Radu
    Portero    13
  2. Javier Rodríguez
    Defensa    32
  3. Yoel Lago
    Defensa    29
  4. M. Alonso
    Sustituto    20
  5. Mingueza
    Centrocampista    3
  6. Hugo Sotelo
    Centrocampista    22
  7. Moriba Kourouma Kourouma
    Centrocampista    6
  8. Bryan Zaragoza
    Sustituto    15
  9. Iago Aspas
    Sustituto    10
  10. Javi Rueda
    Sustituto    17
  11. Ferran Jutglà
    Sustituto    9
13
322920
322615
1017
9
1
25412
168
52379
11
Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. 1Álvaro Vallés
    Portero
  2. 2Bellerín
    Defensa
  3. 5Bartra
    Defensa
  4. 4Natan Bernardo de Souza
    Defensa
  5. 12Ricardo Rodríguez
    Defensa
  6. 16Valentín Gómez
    Sustituto
  7. 8Pablo Fornals
    Centrocampista
  8. 52Pablo García
    Sustituto
  9. 37Daniel Pérez
    Sustituto
  10. 9Chimy Ávila
    Sustituto
  11. 11Bakambu
    Sustituto
Estadísticas
47.1%CeltaCEL
52.9%BETReal Betis
1 Goles 1
5 Remates a puerta 2
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
11 Asistencias 7
0 Asistencias de gol 1
13 Faltas cometidas 11
10 Faltas recibidas 13
1 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
442 Pases correctos 515
54 Pases fallados 56
5 Fueras de juego 2
0 Paradas 4
10 Corners 4
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

