Altimira solicita espacio mientras el Betis busca un centrocampista

El centro del campo del Betis tiene varios nombres propios en el inicio de esta temporada. Entre ellos se encuentra el de Altimira, titular en los dos encuentros oficiales disputados hasta el momento por el equipo verdiblanco. El viernes, en el triunfo firmado ... por el Betis ante el Alavés en la Cartuja, Altimira se convirtió en destacado. Al igual que ocurrió en el encuentro de la primera jornada en el Martínez Valero contra el Elche, quedó ubicado en la medular del equipo bético junto a Fornals. Ambos centrocampistas han disputado todos los minutos en los dos primeros encuentros del Betis en el campeonato. Al igual que el guardameta Pau López y los defensas Bellerín, Bartra y Natan.

El fútbol de Altimira en el arranque de curso no ha pasado ni mucho menos desapercibido. Ha destacado en varias facetas. Atento y con acierto, por ejemplo, en la circulación de balón desde el centro del campo del equipo verdiblanco. Altimira, que este lunes cumple 24 años y con contrato en Heliópolis hasta junio de 2029, pide paso en la medular para intentar lograr un sitio en las alineaciones de un equipo que el viernes volvió a dejar su portería a cero en el campeonato.

Tal circunstancia no ocurría desde principios de marzo. Fue en la jornada 27 de LaLiga, en el triunfo del Betis ante Las Palmas en el Benito Villamarín (1-0) con un solitario gol de Diego Llorente superada la hora de juego. Después de los once partidos que completaron la temporada pasada y del empate (1-1) con el Elche en el inicio de la 25-26, el equipo bético volvió a terminar un encuentro de LaLiga sin recibir un gol en la visita del Alavés a la Cartuja.

La temporada no ha hecho más que comenzar y queda muchísimo fútbol. Para el Betis, el curso presenta en estos momentos tres caminos en el horizonte con la participación en Primera, Copa del Rey y la fase de liga de la Europa League. De momento, Altimira ha contado con la posibilidad de hacer pleno en lo que a minutos de participación se refiere.

Dentro de poco se cumplirán dos años del debut oficial del centrocampista con el equipo verdiblanco. Ocurrió en el tramo final de un Betis-Rayo Vallecano correspondiente a LaLiga. Desde entonces, 71 partidos oficiales más en las alineaciones de Pellegrini marcando tres goles y ofreciendo una asistencia.

Varios perfiles y posible fichaje

Mientras Pellegrini alinea a Altimira y Fornals -ambos comenzaron juntos en el eje del centro del campo en los encuentros completos ante el Elche y el Alavés, aunque el castellonense acabó por detrás del punta en el duelo ante los babazorros tras el cambio de Lo Celso-, una pareja que está rindiendo a buen nivel en este arranque liguero, el Betis también tiene en la enfermería a Nelson Deossa, uno de los fichajes de la presente temporada, y a Marc Roca.

Pero además, la dirección deportiva y la secretaría técnica se están moviendo en intentar reforzar todavía más el centro del campo, puesto que el perfil de Johnny Cardoso, traspasado en este mercado de fichajes al Atlético de Madrid, no ha sido cubierto todavía. Son los cuatro centrocampistas anteriormente nombrados de distintos perfiles, que se pueden complementar entre ellos y que también pueden acoplarse a los posibles roles que les soliciten desde el cuerpo técnico que encabeza Pellegrini.

Pero no hay que olvidar que en la cuarta semana de septiembre el Betis volverá a competir en la fase de liga de la Liga Europa, la segunda competición europea, y que volverán las rotaciones que el preparador verdiblanco viene practicando entre LaLiga y el torneo continental correspondiente en las últimas campañas. Así que el equipo de Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara sigue en la búsqueda de un centrocampista en estos últimos días del mercado de fichajes.

Ayer se publicaba en estas mismas páginas que Guido Rodríguez vuelve a aparecer en esa lista corta con la que suelen trabajar en Heliópolis en los mercados, junto al jugador del Fluminense, Facundo Bernal. Evidentemente, Pellegrini ve con buenos ojos el regreso del argentino, que no lo está pasando bien en el West Ham. Pero precisamente el equipo londinense es el principal escollo, porque para que el Betis pueda acometer el regreso de Guido una de las condiciones es que consiga la carta de libertad. Se valora también en el club las ganas que el de Sáenz Peña tiene de regresar. En el caso del uruguayo con pasaporte italiano lo que más gusta es su juventud y su capacidad de revalorzación en el mercado. Y todo ello, con un tercer jugador cuya identidad no ha trascendido todavía.