Ricardo Rodríguez quiere quedarse en el Betis: «Está muy contento en Sevilla»

Ricardo Rodríguez tiene claro que quiere seguir en el Betis, tal y como asegura Roberto, su hermano, en declaraciones para Blue Sports. El lateral izquierdo habría rechazado una oferta del FC Sion, que le ofrecía un contrato por tres temporadas. Una solución deseada por el Betis, que seguirá trabajando en buscarle una salida al suizo.

Y es que la dirección deportiva verdiblanca ha posado sus ojos en Flavio Nazinho para su costado izquierdo. El futbolista portugués es del gusto del Betis, que lo viene siguiendo desde hace tiempo y maneja buenos informes de su proyección en el Círculo de Brujas, el equipo belga que lo adquirió en propiedad el pasado año procedente del Sporting Clube.

No obstante, para que este fichaje pueda llevarse a cabo, antes debe salir Ricardo, algo que, según su hermano, no está tan cerca de ocurrir: «Las conversaciones y negociaciones con el FC Sion fueron muy agradables. Rici también habría estado interesado en el puesto. Sin embargo, al final decidió quedarse en Sevilla, ya que él y su familia están muy contentos en el Betis y en Sevilla«.

Precisamente, Barthélémy Constantin, hijo de Christian Constantin, presidente del Sion, ha confirmado las declaraciones del hermano de Ricardo: "Ricardo se quedará en Sevilla, hemos trabajado en este caso, pero esa es la decisión final".

Cuestionado por este asunto, Manuel Pellegrini ha mostrado su conformidad con que Ricardo se mantenga en el equipo una temporada más. «Salen muchos nombres, que vienen y van, pero ninguno son nombres propuestos por mí. Yo no he tocado ese asunto de los laterales con la dirección deportiva, porque es una posición que está absolutamente cubierta en la derecha, como lo está también en el lateral izquierdo», comentó en la rueda de prensa de este martes.

