Celta - Betis: Oportunidad para seguir sumando y ponerse líder

El duelo adelantado de la sexta jornada volverá a enfrentar a Borja Iglesias ante su exequipo, mientras que la ausencia de Pau López otorgará la portería del Betis a Álvaro Valles

Dónde ver Celta - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Álvaro Valles pelotea con el balón en el inicio del último entrenamiento previo al Celta - Betis de hoy
Álvaro Valles pelotea con el balón en el inicio del último entrenamiento previo al Celta - Betis de hoy Manuel Gómez / ABC
Después del cuatro de seis en las dos primeras jornadas, tras el empate en Elche y el triunfo ante el Alavés, se le presenta al Real Betis este miércoles la oportunidad de seguir sumando y, por qué no, ponerse como líder de Primera división. Sí, ... con un partido más. Pero encabezando la tabla, lo que hablaría, pese a haberse dejado esos dos puntos en el Martínez Valero, de un buen arranque de LaLiga 25-26 de los de Manuel Pellegrini. Aparece en el calendario la visita al Celta de Vigo en el partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato liguero, que se tiene que adelantar porque cuando se juega realmente esa fecha, entre el 23 y el 25 de septiembre, ambos equipos, celestes y verdiblancos, disputarán su primer partido de la fase de liga de la Europa League, cuyos ocho rivales conocerán precisamente este próximo viernes tras el sorteo que se celebrará en Nyon.

