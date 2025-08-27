Celta - Betis: Oportunidad para seguir sumando y ponerse líder

Después del cuatro de seis en las dos primeras jornadas, tras el empate en Elche y el triunfo ante el Alavés, se le presenta al Real Betis este miércoles la oportunidad de seguir sumando y, por qué no, ponerse como líder de Primera división. Sí, ... con un partido más. Pero encabezando la tabla, lo que hablaría, pese a haberse dejado esos dos puntos en el Martínez Valero, de un buen arranque de LaLiga 25-26 de los de Manuel Pellegrini. Aparece en el calendario la visita al Celta de Vigo en el partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato liguero, que se tiene que adelantar porque cuando se juega realmente esa fecha, entre el 23 y el 25 de septiembre, ambos equipos, celestes y verdiblancos, disputarán su primer partido de la fase de liga de la Europa League, cuyos ocho rivales conocerán precisamente este próximo viernes tras el sorteo que se celebrará en Nyon.

El arranque liguero de los de Claudio Giráldez invita a la calma. El Celta, desde que sus riendas las cogió el técnico de Porriño, es un equipo bastante trabajado y que lleva bastante peligro. Sin ir más lejos, en los dos encuentros entre ambos equipos del pasado curso, el cuadro vigués hizo daño a los verdiblancos y le robó puntos en los dos encuentros, empatando a dos en el Villamarín en el duelo de la primera vuelta y ganando por 3 a 2 en la segunda en tierras viguesas. Pero en las dos primeras jornadas de la nueva liga les ha costado más de la cuenta. Cayeron derrotados ante el Getafe (0-2) en el debut en Balaídos y, después de ir ganando durante prácticamente todo el choque, fueron empatados por el Mallorca en el duelo de la segunda fecha. Un uno de seis frente al cuatro de seis de los verdiblancos.

Cuenta el choque con algún aliciente interesante. Uno de ellos es que, de nuevo, como ocurriera ya en los dos choques de la pasada campaña, Borja Iglesias volverá a enfrentarse a su exequipo. En aquella ocasión fue en calidad de cedido, ahora lo hará como propiedad del Celta. Ha sido este verano, después del ya conocido tira y afloja económico entre los vigueses y el Betis, cuando se produjo el traspaso definitivo del delantero de Santiago de Compostela al club donde se crió como futbolista. El Panda ha sido suplente en los dos primeros partidos del cuadro gallego, aunque en ambos ha participado en la segunda parte, el primero sustituyendo a Jutglá y el segundo a Hugo Sotelo, y para el duelo de hoy tiene muchas posibilidades de comenzar de inicio como parte de las rotaciones que puede practicar Giráldez.

Otro aliciente es el del calendario. El choque se disputa adelantado por la coincidencias con las fechas del debut de ambos equipos en la Europa League 25-26, pero con aspecto diferente al que sería si se disputase en los días de septiembre correspondientes: el mercado de fichajes. Hay aficionados de los dos conjuntos que piensan que si el duelo se jugara con el zoco cerrado y las plantillas ya configuradas definitivamente hasta la ventana de invierno en su fecha del próximo mes, los tres puntos se disputarían con los equipos más hechos a las nuevas caras que pueda haber, principalmente en el Betis, donde aún faltan incorporaciones por culminar, pareciendo el grupo celeste que ya está cerrado.

Pablo García puede ser titular por primera vez con el Betis

En lo estrictamente deportivo que respecta al partido, el Celta sólo tiene la baja del zaguero Starfelt, que sufre una lesión en el bíceps femoral que lo tendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. Giráldez puede practicar algunas rotaciones en el once titular respecto al equipo que jugó en Mallorca, como por ejemplo que entren jugadores como Javi Rodríguez o Ristic en la defensa; o Hugo Álvarez y Borja Iglesias en la zona de ataque. Bryan Zaragoza, según palabras de su entrenador, aún no está para ser titular.

En el Betis hay más bajas que en el Celta. Pau López, con un golpe en la rodilla, se unió a Isco y Abde en la enfermería. Diego Llorente, Marc Roca y Nelson Deossa tampoco viajaron ayer hasta Vigo, pero los tres siguen acumulando sesiones de entrenamiento con el equipo a las órdenes de Pellegrini y más pronto que tarde comenzarán a aparecer en las convocatorias y contarán con posibilidades de jugar. Álvaro Valles tendrá la oportunidad de debutar en detrimento del meta catalán, mientras que el resto del equipo será similar al que ganó al Alavés, con la alta posibilidad de que Pablo García juegue su primer partido como titular con el equipo de su vida.

Alineaciones probables RC. Celta: Radu; Rueda, Mingueza, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Fran Beltrán, Damián Rodríguez; Swedberg, Iago Aspas y Borja Iglesias.

Radu; Rueda, Mingueza, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Fran Beltrán, Damián Rodríguez; Swedberg, Iago Aspas y Borja Iglesias. Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Pablo García, Lo Celso; Riquelme; y Cucho Hernández.

Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Pablo García, Lo Celso; Riquelme; y Cucho Hernández. Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Estadio, hora y televisión: Abanca Balaídos. 21.00 horas. Movistar LaLiga. Encuentro adelantado de la sexta jornada de LaLiga 25-26.

Dirigirá el duelo Jesús Gil, el otrora Gil Manzano, que estará apoyado desde el VAR por Pablo González Fuertes, de infausto recuerdo para la parroquia heliopolitana. Con el árbitro de campo, el Betis ha ganado y perdido los mismos partidos, 14.