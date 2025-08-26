El golpe en la rodilla de Pau López acerca el debut oficial de Álvaro Valles

El Betis afrontará este miércoles ante el Celta el partido adelantado correspondiente a la sexta jornada del calendario y todo hace indicar que habrá novedades en la portería. Pau López tampoco se ha entrenado este martes con el grupo en la sesión que ha tenido lugar en la ciudad deportiva Luis del Sol.

El guardameta catalán sufre molestias en la rodilla producto de un golpe y se quedaría sin opciones de jugar por tercera jornada consecutiva. Pau López fue titular en el estreno liguero a domicilio ante el Elche (1-1) y en el triunfo del viernes ante el Alavés en la Cartuja (1-0).

La ausencia del guardameta catalán acerca a la titularidad a otro guardameta llegado a Heliópolis este verano, Álvaro Valles. El portero de La Rinconada ha tenido la oportunidad de jugar con el equipo bético en pretemporada pero no en partidos de carácter oficial.

Por lo demás, Deossa ha sumado un nuevo entrenamiento con el grupo a la espera de estar por primera vez en una convocatoria del equipo verdiblanco.