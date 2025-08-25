Dónde ver Celta - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Real Betis, que se estrenó con victoria en el estadio de la Cartuja ante el Alavés (1-0), vuelve este miércoles a la acción para enfrentarse en Balaídos al Celta de Vigo en partido adelantado de la 6ª jornada de LaLiga EA Sports. La coincidencia de esa jornada con la primera de la UEFA Europa League, que disputan tanto el conjunto celeste como el verdiblanco, ha propiciado que esta cita se juegue en pleno agosto, cuando en principio estaba programada para finales de septiembre. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Celta - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto celeste y el verdiblanco correspondiente a la 6ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR (dial 440) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Celta - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Club Celta y el Real Betis se enfrentan este miércoles 27 de agosto a las 21.00 horas en el estadio Abanca Balaídos.

Cómo seguir el Celta - Betis

El duelo de la 6ª jornada liguera entre el conjunto de Claudio Giráldez y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Celta - Betis

Cuatro puntos de seis posibles suma el Real Betis, que en la primera jornada se dejó dos en su visita al Elche (1-1) y, en la segunda, venció por la mínima (1-0) al Alavés gracias al tanto de Lo Celso en la primera parte. Un resultado corto a tenor de los méritos contraídos por el conjunto bético, que especialmente en la segunda mitad generó suficiente fútbol y también ocasiones como para haber encarrilado mucho antes el triunfo. Ganar con la portería a cero después de mucho tiempo dejó especialmente satisfecho a Pellegrini, que entre lesiones, posibles fichajes y salidas por concretarse en los últimos días del mercado, ha definido un once para esta apertura del Campeonato que ha puesto en liza en ambos partidos con una sola modificación: la entrada de Junior en lugar de Ricardo para medirse al Alavés.

Marc Roca y Llorente ya venían entrenándose parcialmente con el grupo y este lunes se unió Deossa, quien no ha podido estrenarse hasta la fecha por culpa de unas molestias en el tobillo izquierdo. Pau López y Junior Firpo no se han ejercitado, pero no preocupan y parece que llegarán a tiempo para ser incluidos en la convocatoria. La semana, con partidos el miércoles y el domingo, es muy parecida a una habitual con encuentro europeo de por medio, así que Pellegrini podría introducir cambios activando ya la política de rotaciones. Lo Celso, quien subió mucho su nivel del partido de Elche al del Alavés, parece fijo en cualquier caso como principal generador de fútbol (y goles) ante la ausencia de Isco.

Cómo llega el Celta

Con un punto de seis posibles comparece de nuevo ante sus aficionados el Celta de Vigo, que en la primera jornada cayó en Balaídos ante el Getafe (0-2) y en la segunda no pasó del empate en Mallorca (1-1) pese a adelantarse en el marcador por medio de Javi Rueda. No ha empezado LaLiga con buen pie el conjunto de Claudio Giráldez, que suele mover mucho el once de un partido a otro. Este verano, el Celta se ha reforzado con los fichajes de Radu, Ferrán Jutglà, Bryan Zaragoza, Ilaix Moriba (tras ejercer la opción de compra) y Borja Iglesias, precisamente procedente del Betis. Starfelt, con una rotura muscular, será en principio la única baja del cuadro olívico para recibir al Betis. Balaídos, por cierto, tiene derribada la antigua grada de Gol como parte de su proceso de remodelación.