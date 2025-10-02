Suscríbete a
ABC Cultural

El último súbdito de Carlos IV

Decíamos ayer

Del colombiano Javier Pereira se dijo que había vivido 168 años antes de su muerte en 1958. Su caso, como el del centenario turco Zaro Agha, fue estudiado por los médicos

El primer casting español para la Luna

Javier Pereira, 'Javio', besa la mano de una periodista
Javier Pereira, 'Javio', besa la mano de una periodista ABC
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Verdad es que algún día tenía que morir. Era irremediable. Pero Javier Pereira, 'Javio', logró burlar a la Parca más de los 117 años verificados de María Branyas, que ya son años. Del colombiano se dijo que demoró su adiós a este mundo ... hasta cumplidos los 168. Medio siglo más que la superabuela catalana que se convirtió en la mujer más longeva del mundo gracias a una «privilegiada genética», según han revelado ahora sus analíticas. El caso de Pereira también despertó la curiosidad de los médicos hace siete décadas, cuando se descubrió en su país y al poco saltó a la prensa de todo el mundo. Según el periodista Jesús Evaristo Casariego, que a través de ABC dio a conocer su caso en Europa en 1956, se trataba del último súbdito de Carlos IV, el único hombre con vida que había conocido a Simón Bolívar, el único que podía decir que se había batido en las guerras de la emancipación, entre 1810 y 1820, o que fue vacunado por Balmis en la célebre expedición sanitaria de 1804. «Los estudios comparados con los datos de otros centenarios llevaron a la científica conclusión de admitir como cierta y posible la edad de ciento sesenta y seis años, calculada por las referencias históricas de su memoria», refirió Casariego.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app