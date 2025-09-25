Suscríbete a
El primer casting español para la Luna

La NASA publicó anuncios en los años 60 para contratar ingenieros españoles que supieran inglés. En uno ofreció la posibilidad de participar en el Proyecto Apolo

Personal de la estación espacial de Robledo de Chavela en 1966
Mónica Arrizabalaga

En los años en los que se podía comprar un Seat 850 nuevo por 75.900 pesetas (unos 500 euros), la NASA reclutó ingenieros y técnicos españoles para la Estación Espacial de Robledo de Chavela, a través de anuncios insertados en periódicos como ABC. La ... agencia espacial estadounidense exigía «buen dominio del inglés» y experiencia previa en campos como radar, microondas, televisión, teletipos o computadores a cambio de «buenas remuneraciones«, que en 1965 no eran inferiores a »260.000 pesetas líquidas anuales» para las plazas vacantes.

