XXV aniversario de la última corrida del faraón

El monumento de La Algaba, lugar de culto para el currismo

En 2023 el Ayuntamiento algabeño inauguró un monumento de bronce a Curro Romero, una idea que tardó en materializarse 23 años

Curro Romero: «¿Un pintor se retira?, pues un torero tampoco»

Inauguración del monumento a Curro Romero en La Algaba. En el centro de la imagen, el Faraón, rodeado por compañeros de profesión Rocío Ruz
El municipio sevillano de La Algaba vivió un día histórico el 1 de abril de 2023 con la inauguración del monumento dedicado a Curro Romero, el mítico 'Faraón de Camas'. La escultura en bronce, situada en los exteriores de la plaza de ... toros, se alza como un símbolo de reconocimiento y admiración hacia una de las figuras más queridas y respetadas del toreo. El acto reunió a toreros, autoridades y numerosos aficionados que quisieron rendir homenaje al maestro en el mismo lugar donde se despidió definitivamente de los ruedos el 22 de octubre del año 2000.

