XXV aniversario de la última corrida del faraón

Por qué fue en La Algaba el último paseíllo de Curro Romero

Recordamos los entresijos de la conformación del festival a beneficio de Andex, que a la postre, sería la última tarde del Faraón de Camas

Curro Romero: «¿Un pintor se retira?, pues un torero tampoco»

Curro Romero junto a Morante de la Puebla, María Luisa Guardiola y el exalcalde de La Algaba, José María Torres Zapico, el día del festival a beneficio de Andex Raúl Doblao
José Manuel Peña

El Faraón de Camas se despidió del toreo como siempre vivió: a su manera, sin avisos previos ni discursos ensayados. Fue una tarde templada de otoño, el 22 de octubre del año 2000, en la plaza de toros de La Algaba, donde el tiempo parecía ... haberse detenido entre el polvo y la nostalgia. Nadie podía imaginar que aquel festival benéfico, organizado a favor de Andex, sería el telón definitivo para la más larga y enigmática de las trayectorias toreras que ha dado Sevilla.

