La noche en que Curro dijo adiós: «Siempre tiene que haber un fin, aunque en ese momento no podíamos pensar en el toreo sin Curro Romero»

«Estoy en mi casa, solo, y te voy a dar una noticia que he meditado: me acabo de retirar del toreo». Así, sin preámbulos ni testigos, con la naturalidad de quien ha convivido toda una vida con lo inesperado, Curro Romero anunció su adiós. ... Era la noche del 22 de octubre del año 2000, pasaban las diez y media, y el Faraón de Camas pidió paso en el programa Clarín de Radio Nacional de España. Al otro lado del micrófono, Fernando Fernández Román apenas pudo reaccionar: «¿Cómo?, ¿qué está usted diciendo, maestro?» En apenas unos segundos, el país entero quedó en silencio.

El toreo de Curro Romero nunca tuvo fecha de caducidad. Los años se acumulaban sin que nadie se atreviera a cuestionar la eternidad del mito. Con 67 años, seguía siendo la viva encarnación del arte sevillano, el compás hecho carne. Y, sin embargo, aquel fue el momento elegido por el destino -que siempre tuvo con él un trato especial- para escribir la última página de una biografía taurina irrepetible.

En uno de esos gestos que retratan la grandeza de su figura, Curro quiso compartir su último capítulo con quien intuía como su heredero natural: Morante de la Puebla. Ambos se comprometieron a torear un festival benéfico a favor de Andex, la asociación andaluza que desde 1985 lucha por la oncología infantil. La idea inicial era celebrarlo en la Real Maestranza, con la televisión comprometida a donar sus derechos de imagen para la causa. Pero las desavenencias con la empresa Pagés, tras los desencuentros de la Feria de San Miguel, torcieron el rumbo. El festejo acabó trasladándose a la coqueta plaza mitad carro, mitad obra, de La Algaba.

El Faraón se fue sin alharacas, sin despedidas ruidosas, del mismo modo que vivió su arte: con una elegancia silenciosa

Romero toreó con la naturalidad de siempre, como si nada estuviera terminando. Naturales lentos, ayudados por alto, muletazos que parecían acariciar el aire... el toreo despacio, el andar despacio, el tiempo detenido. Dos orejas, delirio y la sensación de haber visto, una vez más, el milagro del temple ante un toro colorado, que fue el único de su lote que se dejó.

Entre las icónicas ruedas de carros que abrazan el coso algabeño quedó grabada su imagen para siempre: el capote recogido, una mata de romero y una chaqueta de terciopelo verde. Aquel gesto engrandeció la figura de Morante y ennobleció aún más a la plaza, que desde entonces guarda, bajo su albero, las huellas de las botitas negras del Faraón. Se fue sin alharacas, sin despedidas ruidosas, del mismo modo que vivió su arte: con una elegancia silenciosa.

Curro y Andex

Han pasado veinticinco años y aún se asocia el nombre de Andex con la despedida del mito. María Luisa Guardiola, presidenta de la asociación, lo resumió con emoción y gratitud: «Gracias a Curro dimos a conocer nuestra causa a toda España. Siempre templado, siempre generoso, buscaba la manera de ayudarnos sin hacerse notar. Hasta en su retirada pensó en los demás». Su marido Luis Manuel Halcón -al igual que su esposa- sigue muy agradecido al maestro con quien guarda una bonita relación junto a su mujer Carmen Tello. Recuerda de la tarde el conde Peñaflor la voltereta sufrida por Morante que pudo ser uno de los detonantes de la decisión final: «Al ver aquella cogida, Curro pensó que ya no estaba en edad de arriesgarse a romperse los huesos».

Carmen Tello –esposa del maestro- recuerda el día como «muy bonito, nadie sabía que se iba a retirar». Para ella también fue una sorpresa: «Yo creo que ni el mismo lo sabía. Hacía pocos días habíamos estado mirando telas para la confección de los vestidos de la siguiente temporada. Yo me quedé en shock. Pero después me alegré porque ya no tenía edad, y las facultades no eran las mismas».

En directo y por la radio

Ese día, tras el festival, se fueron a celebrarlo al restaurante Sebastián en la sevillana calle del barrio de los Remedios de Virgen de las Montañas. Allí compartieron mesa y mantel con amigos como la duquesa de Alba, Litri o Los del Río. Rafael, miembro del mítico grupo nazareno, recuerda el abrazo que le dio a su amigo para despedirse en el restaurante, ya cayendo la tarde del 22 de mayo del 2000. De ahí cogió su coche con su señora y fue en el vehículo donde le sorprendió la noticia: «Hacía 5 minutos que me había despedido de él y lo escuché retirarse en directo por la radio en mi coche. De ahí nació la sevillana que le dediqué: se fue sin hacer ruido, sin hablar con la cuadrilla». Comenta Rafael de 'Los del Río' que los artistas no tienen más que agradecer la grandeza y familiaridad de Curro con ellos, y parafrasea al camero diciendo sentencias que a su entender solo las puede decir un genio: «Él no se pelea con la soledad, ni con la noche, ni con la muerte, el sabe que tiene que venir».

«Yo soy tan currista, que desde que se retiró Romero, apenas he ido más a los toros» José María Torres Zapico Ex alcalde de La Algaba

Otro de sus íntimos amigos que también lo escuchó en directo por la radio fue el taurino Jesús Rodríguez de Moya. él había estado por la mañana en La Algaba, pero comenta que no le cogió de sorpresa la decisión. Incluso argumenta que se lo dijo al presidente de la plaza de toros de San Sebastián, Jesús Ferro: «Si quieres verlo por última vez, tengo sospechas, vente a verlo a La Algaba». Moya aclara que «yo lo pensé, lo mismo me equivocaba. Pero él lo hizo sin pensarlo, sólo él sabe por qué se fue». El taurino confiesa haberse sentido aliviado con la noticia: «Para mí fue un motivo de alegría, de las mejores noticias que había tenido en mucho tiempo. Yo disfrutaba mucho con él, pero era consciente que con su edad estaba arriesgando demasiado. Y a mí me interesaba más la persona que el torero».

José María Torres Zapico, alcalde por aquellos tiempos de La Algaba y currista confeso, rememora emocionado lo vivido hace ahora 25 años, y siente como un regalo de la vida aquella tarde en la que le tocó presidir el festejo –sin saber– que sería la última del maestro. «Yo estaba ya durmiendo cuando me llamaron de Radio Nacional de España para que diese mi opinión al respecto de la retirada, pero yo no sabía nada. Y a raíz de ahí no paró de sonar el teléfono en toda la noche». «Yo soy tan currista, que desde que se retiró Romero, apenas he ido más a los toros», sentencia el primer alcalde de la democracia de La Algaba.

El picador de Romero tantos años, Francisco Martín, recuerda la tarde «caótica» por la voltereta sufrida por Morante y el derribo que comenta sufrió el picador del cigarrero, Aurelio Cruz. «Curro ya había sufrido esa temporada una gran voltereta en Toledo, y yo creo que ver dos percances más en directo le ayudó a tomar la decisión definitiva. Yo sabía en mis adentros que iba anunciar pronto su retirada, y cuando me enteré por la noche pensé que era adivino». El picador de Castilblanco rememora con orgullo todo lo vivido al lado del maestro, al que considera un gran amigo y «un hombre único».

Otra de las personas que estuvo muchos años a su lado como maestro de plata fue Rafael Torres. El sevillano hacía ya dos temporadas que no iba con Romero, pero estuvo en La Algaba esa mañana. «Ver torear al maestro era una bendición, yo no podía pensar que se iba a retirar esa temporada. Es cierto que la falta de acuerdo con Eduardo Canorea forzó la situación, pero sin duda fue una gran sorpresa».

Una tarde muy especial

Por parte del genio de la Puebla, su banderillero durante prácticamente toda su carrera, Antonio Jiménez 'Lili', recuerda la tarde con «una categoría especial que se notaba en el aire». Sobre la retirada dice que «fue una sorpresa, pensábamos que era infinito. Las desavenencias con la empresa de Sevilla seguro que también influyeron en su decisión. Pero bueno, siempre tiene que haber un fin, aunque en ese momento no podíamos pensar en el toreo sin Curro Romero». El picador del cigarrero, Aurelio Cruz, también recuerda la tarde como «muy especial» y afirma que «nunca imaginé la retirada de Curro en La Algaba, siempre pensé que sería en Sevilla. Pero una persona tan especial siempre hace lo que no se espera nadie».

Su último traje de luces, un terno verde y oro, lo había lucido en Murcia el 10 de septiembre de aquel mismo año

Dicen que fue la tremenda voltereta sufrida por Morante lo que hizo meditar a Curro. Tal vez fue eso, o tal vez el presentimiento de que su tiempo en los ruedos sevillanos había terminado. Al finalizar el festival, y sin habérselo comunicado a nadie, el Faraón de Camas anunció en los micrófonos de Radio Nacional su retirada definitiva.

Su último traje de luces, un terno verde y oro, lo había lucido en Murcia el 10 de septiembre de aquel mismo año. Después de aquella noche en La Algaba, Curro Romero nunca volvió a ponerse delante de una res brava. Sevilla perdió entonces a su torero más puro, pero ganó una leyenda.

Y es que el arte de Curro -como el duende que nunca se explica- no se mide en trofeos ni en estadísticas. Se mide en la memoria colectiva de una ciudad que, cada vez que suena un pasodoble en la Maestranza, sigue esperando, sin esperanza, verlo hacer de nuevo el paseíllo.