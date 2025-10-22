Suscríbete a
XXV aniversario de la última corrida del faraón

La noche en que Curro dijo adiós: «Siempre tiene que haber un fin, aunque en ese momento no podíamos pensar en el toreo sin Curro Romero»

La retirada del Faraón de Camas es de esas experiencias vitales que no olvida ningún aficionado

Todo el mundo recuerda dónde estaba y cómo se enteró de la noticia

Curro Romero: «¿Un pintor se retira?, pues un torero tampoco»

Curro Romero con Morante de la Puebla, en el festival taurino a beneficio de Andex Esa misa noche anunció su retirada en RNE RAÚL DOBLADO
José Manuel Peña

José Manuel Peña

«Estoy en mi casa, solo, y te voy a dar una noticia que he meditado: me acabo de retirar del toreo». Así, sin preámbulos ni testigos, con la naturalidad de quien ha convivido toda una vida con lo inesperado, Curro Romero anunció su adiós. ... Era la noche del 22 de octubre del año 2000, pasaban las diez y media, y el Faraón de Camas pidió paso en el programa Clarín de Radio Nacional de España. Al otro lado del micrófono, Fernando Fernández Román apenas pudo reaccionar: «¿Cómo?, ¿qué está usted diciendo, maestro?» En apenas unos segundos, el país entero quedó en silencio.

