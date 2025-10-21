Suscríbete a
ABC Premium

XXV aniversario de la última corrida del faraón

Así anunció Curro Romero en la radio su retirada de los ruedos: «La vida sigue y yo me voy feliz»

El camero comunicó en el programa Clarín de RNE su retirada del toreo profesional tras una decisión tomada en casa y a solas

Un festival a beneficio de Andex celebrado en La Algaba fue el último festejo en el que vimos torear al Faraón

Curro Romero: «¿Un pintor se retira?, pues un torero tampoco»

Curro Romero en el festival benéfico de Andex que se celebró en la plaza de toros de La Algaba
Curro Romero en el festival benéfico de Andex que se celebró en la plaza de toros de La Algaba Raúl doblado
A. Navarro

A. Navarro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por sorpresa, con nocturnidad pero sin alevosía, Curro Romero anunció el 22 de octubre de 2000 su retirada y el mundo del toro entró en shock. Hasta su mujer, Carmen Tello, desconocía la noticia. Los teléfonos echaban humo, y en Radio Nacional ... de España no daban crédito. El mismísimo Faraón de Camas acababa de decir en antena y en riguroso directo que no volvería a torear. Se trataba de una decisión tomada en casa, a solas, tras la celebración de un festival benéfico en La Algaba a beneficio de Andex.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app