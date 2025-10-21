Así anunció Curro Romero en la radio su retirada de los ruedos: «La vida sigue y yo me voy feliz»

Por sorpresa, con nocturnidad pero sin alevosía, Curro Romero anunció el 22 de octubre de 2000 su retirada y el mundo del toro entró en shock. Hasta su mujer, Carmen Tello, desconocía la noticia. Los teléfonos echaban humo, y en Radio Nacional ... de España no daban crédito. El mismísimo Faraón de Camas acababa de decir en antena y en riguroso directo que no volvería a torear. Se trataba de una decisión tomada en casa, a solas, tras la celebración de un festival benéfico en La Algaba a beneficio de Andex.

Hoy, que se cumplen 25 años de aquel día en el que la historia de la tauromaquia se paró a la vez que los aficionados contenían el aliento, te ofrecemos, gracias al archivo y la ayuda de RTVE, el audio completo de aquella mítica entrevista realizada por Fernando Fernández Román en el programa Clarín de RNE.

Nada hacía presagiar la noticia. La entrevista comenzaba con la felicidad del camero por haber visto la plaza de La Algaba llena y el tiempo bueno, a pesar de que los pronósticos eran malos. La tarde había sido un éxito, por la sensibilidad taurina de este municipio sevillano, y especialmente por la sensibilidad de los asistentes con Andex, la asociación que desde su origen ha trabajado incansablemente por el bienestar de los niños con cáncer y de sus familias.

Curro hablaba de su toreo, de Morante, al que nombró como príncipe heredero de la tauromaquia sevillana -quién iba a pensar que en el 25 aniversario de la retirada del Faraón, la prensa iba a estar también enfrascada en la retirada del diestro cigarrero-, y de un invierno que el camero se prometía tranquilo y jugando al dominó con la maestría que lo caracteriza.

Pero en ese momento de la entrevista, el propio Curro quiere hacer «un punto y aparte», y le dice al periodista, Fernando Fernández Román: «Estoy aquí en mi casa solo. Estoy meditando y te voy a dar una noticia que he meditado: que me acabo de retirar del toreo». «¿Cómo?» «Sí».

Al torero, emocionado, se le ponen los pelos de punta, pero lo tiene claro: «Me encuentro con facultades, pero ya está bien». El periodista aún no puede, quizás ni quiera, creer lo que Curro le está dando en primicia. «Es hora, todo tiene su final y me lo he pensado muy bien», anuncia Curro. Y Romero, fiel a su estilo y a su elegancia forjada en los silencios y en los relojes parados del tiempo, sentencia: «La vida sigue y yo me voy feliz».