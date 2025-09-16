Suscríbete a
Feria de Albacete

Habría que hacer un monumento a los pases de pecho que esculpe Emilio de Justo

El extremeño corta una oreja que supo a poco a una desrazada corrida de Jandilla

Mismo trofeo obtuvo Daniel Luque, y muy cerca estuvo Tomás Rufo, con el lote más deslucido, que además le propinó una voltereta

Grandiosa tarde de toros y toreros: Ureña indulta a Diablillo y sale a hombros con Roca Rey, Caballero y Daniel Ruiz

Emilio de Justo, con la oreja del quinto PLAZA DE TOROS ALBACETE
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Albacete

A la corrida de Jandilla le faltó entrega en líneas generales, pero a los que les ha sobrado capacidad, entrega y cualidades ha sido a la terna que tuvo enfrente. Y cada uno tuvo un toro para mostrar el extraordinario momento en el que se ... encuentran los tres. Mientras Daniel Luque hace embestir a una burra y Tomás Rufo -que además conecta mucho con el público- posee una poderosa técnica, Emilio de Justo se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Y ya es decir, porque pocos toreros tenían la capacidad del extremeño antes de su gravísima lesión, y ahora ese tremendo percance, que en realidad sigue sufriendo, parece solo un mal sueño en el recuerdo. Lo ve claro, lo hace fácil, es aparente, y pone a embestir a lo que tenga por delante. Siempre con su clásico toreo, sus buenas maneras, y su capacidad. Y claro, eso tiene que ir de la mano de técnica, poder y, a la postre, valor del que nace de todo lo anterior… aunque no se vea. Desde luego, el que no lo debió ver fue el presidente, que decidió dejar la gran faena al quinto en sólo una rácana oreja.

