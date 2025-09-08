Suscríbete a
La ambición de Navalón descerraja la puerta grande de Albacete

El de Ayora triunfó en la primera de feria en una tarde marcada por la voluntad férrea por encima de la razón en los tres espadas

Un milagro se vivió en Albacete. Estaba en chiqueros Fortes para recibir al cuarto, cuando le de Mayalde le fue al pecho, propinándole una paliza importante. Se incorporó Saúl para pegarle unas verónicas con la cara llena de sangre y arena, porque tenía visibles ... erosiones en la sien derecha y la frente. Pero que, después del susto, 'sólo' llevara eso, es como haber visto el capote de la Virgen de los Llanos en el mismo ruedo. Y un muletazo por el derecho, rodilla en tierra, en el inicio del faena, yendo el toro hasta el final, fue sencillamente extraordinario. Lo pasó a torear con verticalidad, y el noble animal obedecía, aunque Fortes y el de Mayalde querían distancias distintas. Poca suerte tuvo con el primero, con el que nada pudo hacer.

