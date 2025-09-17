Manzanares, con fractura de una costilla por su cogida en Murcia, causa baja en sus próximas citas

José María Manzanares causará baja en sus próximos compromisos debido a una fractura en la octava costilla izquierda que sufrió tras la cogida del pasado lunes en la Feria de Murcia, cuando fue cogido por su primer toro de Daniel Ruiz. tras sufrir un feo volteretón el pasado lunes 15 de septiembre por el primer toro de Daniel Ruiz en Murcia.

La figura alicantina estaba anunciada este jueves en Guadalajara, el viernes en Salamanca -donde está prevista la reaparición de Morante junto con Marco Pérez-, el sábado en Nimes y el domingo en Lorca (Murcia). Su cita estelar es el 26 de septiembre en la Maestranza durante la Feria de San Miguel.

Según contó 'Aplausos', Manzanares «fue prendido de fea manera a la altura del vientre al rematar un pase de pecho en la faena del primer toro de Daniel Ruiz en Murcia. El astado le tuvo colgado del pitón durante dramáticos y angustiosos segundos. Tras la dura paliza, volvió a la cara del toro el alicantino, sacando raza de figura para acabar imponiéndose a un toro complejo».

Debido a este percance, el final de temporada del alicantino se complica. La evolución dirá cuándo puede reaparecer.