Los abonados de Las Ventas se disparan hasta casi 20.000 en la Feria de Otoño

Plaza 1, empresa gestora de la Plaza de Toros de Las Ventas, ha cerrado la venta de abonos para la Feria de Otoño con 19.428 abonados, 1.199 más que el año pasado. Es el mejor registro de los últimos quince años y uno de los mejores de toda la historia de la plaza. Ya en San Isidro se alcanzó una espectacular cifra: 17.536 abonados.

El aumento de abonados de la Feria de Otoño desde la gestión de Plaza 1 (Rafael García Garrido y Simón Casas) ha sido de casi 4.000 abonados totales más. Lo que supone un aumento porcentual de más de un 25% desde la temporada del año 2016.

Plaza 1 hubo de gestionar un año entero sin toros por la pandemia(2020) y otro más sin posibilidad de ofertar abonos a causa de las restricciones sanitarias (2021). Es decir, dos años sin poder sacar a la venta ningún tipo de abono. Un problema de fondo grave del que se salió en progresión creciente pasando de los 15.711 del 2022 a los 19.428 actuales, según se informa en nota de prensa.

En el comunicado, la empresa ventaña agradece a todos los abonados de temporada, de la Feria de San Isidro y de la Feria de Otoño su fidelidad con Las Ventas, que se traduce en su lealtad con la tauromaquia. Con su asistencia y la de todos los aficionados, Las Ventas se mantiene como el tercer recinto de afluencia de público anual, tras el Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano. Este agradecimiento se hace extensivo a toreros, ganaderos y a otros profesionales; a veterinarios y equipos presidenciales, así como a la Comunidad de Madrid y su Centro de Asuntos Taurinos.

Entradas sueltas

La venta de entradas sueltas para todos los festejos de la Feria de Otoño, el Festival Taurino del 12 de octubre matinal y la corrida de la Hispanidad comenzará este jueves 18 de septiembre a las 00:00h. en la web oficial www.las-ventas.com. A las 10:00h. del mismo jueves abrirán las ventanillas de las taquillas de la Plaza de Toros.