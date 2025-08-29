Luque se sacude el triunfalismo y se bate el cobre con un duro fuenteymbro en Tarazona
Perera y Borja Jiménez acompañaron al sevillano por la puerta grande
Aarón Palacio y Félix San Román, a hombros en la primera de Tarazona
Entre una lluvia de orejas en una tarde de triunfalismo desmedido surgió la verdad de Daniel Luque ante un duro toro de Fuente Ymbro al que pudo a base de valor, mando y pisar terrenos nada cómodos. Fue el oasis de toreo en ... una tarde amable en la que Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez acompañaron al diestro sevillano a hombros por la puerta grande, tras repartirse nueve trofeos.
Se lidiaron tres toros de Santiago Domecq, que se apagaron pronto, y tres de Fuente Ymbro, serios de presencia y juego, que dieron importancia a la segunda parte de la corrida. El quinto, lejos de entregarse obligó a Luque a emplearse a fondo. Pudo con las oleadas por el derecho hasta que lo metió en la muleta y se empeñó en pasarlo al natural, más complicado y remiso, a base de obligar y darle ventajas hasta que surgieron muletazos con un punto por encima del mérito.
Poco a poco fue metiendo al público y al de Fuente Ymbro en la faena hasta que el mando convenció a todos. Le cortó las dos orejas y una más se llevó del segundo de Domecq, flojo y descompuesto, al que se sobrepuso a base de buena técnica.
Por trofeos paseados, venció Borja Jiménez, que se llevó cuatro, a base de entrega con dos finales de faena siempre a más, muy metido entre los pitones y eficaz con la espada, lo que desató pasiones con un público entregado y una presidencia no menos.
Perera, que pasó desapercibido con el que abrió plaza, se entendió con el buen cuarto. Lo llevó largo y templado con una y otra mano, hasta el arrimón final. Doble trofeo, para sumar a una lista interminable.
TARAZONA
- Plaza de toros de Tarazona (Zaragoza). Viernes 29 de agosto de 2025. Segunda de feria, dos tercios de entrada. Se lidiaron tres toros de Santiago Domecq, los tres primeros, que duraron poco, y tres de Fuente Ymbro, más serios y con mucho que torear. El sexto fue premiado con la vuelta al ruedo.
- Miguel Ángel Perera, de teja y oro. Dos pinchazos y cuatro descabellos (silencio). Estocada caída (dos orejas).
- Daniel Luque, de cariñena y azabache. Estocada. Aviso (oreja). Estocada (dos orejas).
- Borja Jiménez, de verde y oro. Estocada desprendida (dos orejas). Estocada desprendida (dos orejas).
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete