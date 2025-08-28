Aarón Palacio y Félix San Román, a hombros en la primera de Tarazona

Una encastada novillada de Fuente Ymbro puso a prueba a dos novilleros, Aarón Palacio y Javier Zulueta, que tienen en el horizonte inmediato una alternativa de lujo. Cada uno resolvió con sus armas y junto a ellos, el novel Félix San Román no ... se dejó ganar la partida en una tarde con la presidencia de pañuelo fácil.

El aragonés Aarón Palacio tuvo una actuación de entrega en busca del triunfo. No regateó esfuerzos con ninguno de sus dos enemigos. Valeroso con el que abrió plaza, que tuvo un mal remate con la espada, y con raza de novillero ambicioso ante el cuarto, un fuenteymbro bravo en el caballo y sobrado de casta.

Se hincó de rodillas con la muleta y se lo pasó muy cerca con algunos apuros. En ese aire de más querer discurrió un toma y daca, con una seria voltereta incluida. Tras pasear las dos orejas pasó a la enfermería, en donde fue atendido de múltiples contusiones, con un esguince en un tobillo.

Noticia Relacionada El Pilar trae a Morante, Roca Rey y los aragoneses Aarón Palacio y Cristiano Torres, que tomará la alternativa Ángel González Abad Seis corridas de toros, una de rejones y tres novilladas entre el 4 y 13 de octubre, además de los tradicionales festejos populares

Otras dos orejas cortó Félix San Román del tercero. Buen novillo al que acertó a llevar largo con mano baja por uno y otro pitón. El espigado mozo, a su manera, se hizo con el de Fuente Ymbro. Se metió más con el sexto, ya arrebatado para redondear, aunque esta vez la espada frenó su euforia.

Javier Zulueta anduvo sobrado en sus buenas maneras. Todo muy pulcro con uno y otro novillo, más encastado el segundo y noble el quinto, al que toreó sin despeinarse siempre con buen aire. Los aceros no estuvieron de su parte, pese a la sorprendente oreja que el presidente concedió de su segundo.