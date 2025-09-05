Juan Ortega destapa el tarro de las supremas elegancias

Tarde de supremas elegancias en su máxima expresión. Juan Ortega toreó con lentitud, parsimonioso, con temple y cadencia de la mejor expresión. Tarde de exquisiteces ante dos toros de El Pilar, buenos, con su punto de casta, a los que hubo de poder siempre ... con una muleta que dibujó el mejor toreo.

Tarde de puerta grande, de dos orejas a su primero y de una más al otro. Y si a uno lo pasó por la derecha a cámara lenta con supremo clasicismo, al otro lo ahormó hasta meterlo por uno y otro pitón sin asperezas, pero ganándole la partida de principio a fin.

Tarde de muchas orejas, algunas excesivas, lo normal en una tarde de una villa en fiestas, pero todas pedidas con fuerza por un público que entró de lleno en la corrida desde que Ortega se abrió de capote.

Diego Ventura, que anduvo por encima del sosote primero, se empleó a fondo, y se llevó doble trofeo, con el cuarto, al que formó un alboroto; como Marco Pérez con el tercero, del que paseó las dos orejas tras una faena entusiasta con un final de cercanías y una cañón con la espada. Otra se llevó del sexto al que toreó dispuesto en series ligadas, sin demasiado ajuste, y un epílogo a más.