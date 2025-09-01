David Galván y Tristán Barroso puntúan alto en Ejea
Se reparten siete orejas con una buena corrida de Lagunajanda
Tarazona, otro tsunami de orejas, rabo incluido para Marco Pérez
Tarde redonda de David Galván y Tristán Barroso en la primera de la feria de la Oliva de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros. Cuatro orejas para el gaditano y tres para el extremeño ante una buena corrida de Lagunajanda, el ... sexto premiado con la vuelta al ruedo.
Actuación plena de buen gusto y aires de toreo pausado, por parte de Galván, que ya encandiló con un comienzo de faena al segundo, medido y sentido. Toreó templado en un trasteo de pleno repertorio en el que no faltaron alardes. Como con el quinto, labor entusiasta, salpicada de detalles de torería.
Y frente al preciosismo, la firmeza que derrochó el joven Tristán Barroso con sus dos enemigos. Al tercero, lo toreó muy despacio en series de muletazos largos, entregado el torero, muy asentado y resolviendo con desparpajo. Ante el sexto se esforzó al máximo, con raza y una muleta poderosa que dejó un toreo macizo y clásico ante el bravo de Lagunajanda.
Completaba la terna el aragonés Alberto Álvarez, que malogró sus dos faenas de buen corte con la espada ante los dos toros menos lúcidos del festejo.
EJEA DE LOS CABALLEROS
- Plaza de toros de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Domingo 31 de agosto de 2025. Primera de la Feria de la Oliva. Se lidiaron toros de Lagunajanda de dispares hechuras y de buen juego. El sexto fue premiado con la vuelta al ruedo.
- Alberto Álvarez, de blanco y oro. Dos pinchazos y estocada (ovación). Pinchazo, estocada y descabello (ovación).
- David Galván, de verde y azabache. Estocada corta (dos orejas). Estocada (dos orejas).
- Tristán Barroso, de rosa y oro. Pinchazo y estocada (oreja). Estocada (dos orejas).
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete