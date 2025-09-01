David Galván y Tristán Barroso puntúan alto en Ejea

Tarde redonda de David Galván y Tristán Barroso en la primera de la feria de la Oliva de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros. Cuatro orejas para el gaditano y tres para el extremeño ante una buena corrida de Lagunajanda, el ... sexto premiado con la vuelta al ruedo.

Actuación plena de buen gusto y aires de toreo pausado, por parte de Galván, que ya encandiló con un comienzo de faena al segundo, medido y sentido. Toreó templado en un trasteo de pleno repertorio en el que no faltaron alardes. Como con el quinto, labor entusiasta, salpicada de detalles de torería.

Y frente al preciosismo, la firmeza que derrochó el joven Tristán Barroso con sus dos enemigos. Al tercero, lo toreó muy despacio en series de muletazos largos, entregado el torero, muy asentado y resolviendo con desparpajo. Ante el sexto se esforzó al máximo, con raza y una muleta poderosa que dejó un toreo macizo y clásico ante el bravo de Lagunajanda.

Completaba la terna el aragonés Alberto Álvarez, que malogró sus dos faenas de buen corte con la espada ante los dos toros menos lúcidos del festejo.