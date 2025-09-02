Suscríbete a
ABC Cultural

COLMENAR VIEJO

El toreo caro de Ortega, fino tributo para el Príncipe

El sevillano cuaja al segundo toro de la tarde, en la que otra oreja cortó Manzanares al gran Guardamonte de Conde de Mayalde en Colmenar

Tarde triunfalista con un serio Emilio de Justo en Colmenar

Juan Ortega por la puerta grande de Colmenar
Juan Ortega por la puerta grande de Colmenar EMILIO MÉNDEZ
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Colmenar Viejo (Madrid)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Seguro que El Yiyo disfrutó desde el cielo del toreo de la última de la feria de Colmenar, que se organizó en su honor. Especialmente, le habría gustado al príncipe el caro toreo de un inspiradísimo Ortega con su segundo, con el que ... cuajó un faenón de dos orejas lleno de originalidad; y del bravo Guardamonte que salió en cuarto lugar, un toro con una calidad superior. Menos suerte tuvo con el lote un siempre torero Aguado, en una corrida que, en líneas generales, tuvo clase y ganas de embestir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app