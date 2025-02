José Chacón, un torerazo de plata vestido de azabache

La Misericordia saltó como un resorte, los tendidos en pie y la ovación de gala. El destinatario no fue ninguno de los matadores que conformaban el cartel. El que puso los pelos de punta, el que hizo clamar a los aficionados, fue un subalterno, ... un torero de plata pero que esta tarde vestía de azabache. De grana y azabache lució José Chacón con las banderillas en el quinto. Apuntó en un primer par, y cuajó el otro, que fue descomunal de preparación, de exposición y de torería. De lejos dejó que el toro se arrancase, y entre las dos rayas llegó la reunión, sin aspavientos, en la misma cara clavó. Los palos arriba, toro y torero frente a frente. No hay más verdad. Y la salida airosa, sin carreras, con los aficionados rompiéndose las manos y la satisfacción en la cara del hombre.

El par de banderillas de la tarde, de muchas tardes, pero no solo eso dejó Chacón sobre la arena misericorde, pues sobresalió en la lidia del segundo con el capote. Largos y templados, muy por abajo, dos por el pitón izquierdo para soltar el capote y llevarse el toro a una mano. Que también es toreo, y del bueno.

A José Chacón se le debe esa reivindicación de los subalternos, la mayoría de las veces relegados a un segundo plano cuando su presencia en el ruedo es indispensable, y José Chacón puso en valor a los de plata, aunque él vistiera de azabache.

La sexta del Pilar tuvo en Tomás Rufo el triunfador numérico por la oreja que le cortó al buen sexto tras una faena templada y entusiasta rematada con una estocada. Puso ganas y trazó buenos muletazos, pero se le echó en falta más ajuste. Fue lo más reseñable de un festejo en el que a los toros de Alcurrucén les faltó empuje para desarrollar la nobleza que tenían. Y así, Sebastian Castella salió muy dispuesto. Se metió con valor con sus dos enemigos y perdió las orejas por la espada. El final de faena al segundo tuvo rotundidad, como el buen recibo con el capote al quinto y el inicio con la muleta en los medios, pero en ningún caso se consumó la obra.

No justificó su presencia en la feria Uceda Leal, que entró en el cartel en sustitución de Daniel Luque. Inédito con el que abrió plaza. El público se quedó sin saber si sus arrancadas eran o no francas, pues el madrileño no quiso complicarse la vida y pasó como una sombra. El cuarto, justo por delante, manseó, pero metía la cara con nobleza. Así lo vio el torero, que anduvo un punto más entonado. Pero sólo un punto. En las contadas ocasiones en que se puso, el de Alcurrucén respondió alargando el viaje, pero fueron tan pocas… Apenas dos naturales y nada más que contar, demasiado poco para quien se vio recompensado nadie sabe muy bien el porqué.