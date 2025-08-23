Fallece el forcado portugués Manuel Trindade tras sufrir una cogida en Campo Pequeño
Un toro le cogió con violencia este viernes durante la celebración de una corrida de rejones
Diego Urdiales eterniza el toreo y resurge por la puerta grande en Bilbao
La plaza de Campo Pequeño en Lisboa acogía una corrida de rejones nocturna este viernes. Manuel Trindade participaba en la pega -el cuerpo a cuerpo entre los forcados y el toro en la primera toma de contacto-, cuando un toro de Vinhas le prendió y lo estampó violentamente contra las tablas, quedando el joven de 22 años inconsciente, según informa Touro e Ouro.
Tras pasar por la enfermería de la plaza, fue estabilizado en el Hospital de San José en Lisboa, mediante un coma inducido, y continuó toda la noche en la UCI. Los médicos esperaban que la inflamación cerebral disminuyera, considerando las próximas setenta y dos horas fundamentales.
Por desgracia, las lesiones cerebrales fueron irreversibles, y falleció este sábado por la mañana. Trindade era considerado una joven promesa de los forcados, siendo muy admirado por sus compañeros de profesión.
El mundo del toro se ha puesto de luto, y numerosos aficionados, asociaciones o toreros. Diego Ventura envió sus condolencias a través de X, al igual que Andrés Romero. El rejoneador onubense además toreó ayer en esa corrida de Lisboa, junto a Trindade. Esta triste noticia viene a recordar que todo lo que pasa en el ruedo es real.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete