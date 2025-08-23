Fallece el forcado portugués Manuel Trindade tras sufrir una cogida en Campo Pequeño

La plaza de Campo Pequeño en Lisboa acogía una corrida de rejones nocturna este viernes. Manuel Trindade participaba en la pega -el cuerpo a cuerpo entre los forcados y el toro en la primera toma de contacto-, cuando un toro de Vinhas le prendió y lo estampó violentamente contra las tablas, quedando el joven de 22 años inconsciente, según informa Touro e Ouro.

Tras pasar por la enfermería de la plaza, fue estabilizado en el Hospital de San José en Lisboa, mediante un coma inducido, y continuó toda la noche en la UCI. Los médicos esperaban que la inflamación cerebral disminuyera, considerando las próximas setenta y dos horas fundamentales.

Por desgracia, las lesiones cerebrales fueron irreversibles, y falleció este sábado por la mañana. Trindade era considerado una joven promesa de los forcados, siendo muy admirado por sus compañeros de profesión.

Noticia Relacionada La salvaje inmensidad de Roca Rey convulsiona Bilbao en la tarde más grandiosa de su temporada Rosario Pérez En tarde de primerísima figura, con un entradón, corta tres orejas (que debieron ser cuatro) en una corrida de Victoriano complicada y exigente, con un Cantaor de vuelta al ruedo; bellísima faena de Pablo Aguado que tuvo que recibir recompensa

El mundo del toro se ha puesto de luto, y numerosos aficionados, asociaciones o toreros. Diego Ventura envió sus condolencias a través de X, al igual que Andrés Romero. El rejoneador onubense además toreó ayer en esa corrida de Lisboa, junto a Trindade. Esta triste noticia viene a recordar que todo lo que pasa en el ruedo es real.