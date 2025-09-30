Leonardo Sbaraglia se estrena en la escena española con la obra 'Los días perfectos'

Leonardo Sbaraglia aterrizó en Madrid con cinco horas de retraso después de un vuelo desde Buenos Aires y del aeropuerto se fue directo al teatro de La Latina, donde desde mañana interpretará 'Los días perfectos'. Allí, y antes de reunirse con la Prensa, ... vio su imagen gigante en el cartel de la fachada del teatro, le hizo una fotografía y se la envió a su madre. «¡Mirá, mamá!» Y es que el actor, que ha trabajado ya en el cine español, desde hace muchos años, al lado de directores como Pedro Almodóvar, Rodrigo Cortés, Cesc Gay o Gerardo Vera, no ha pisado aun los escenarios en nuestro país. Sí lo hace, con cierta asiduidad, en su Argentina Natal. «Es difícil encontrar un texto que te conmueva y por el que merezca la pena subirse al escenario todos los días».

Ese texto lo ha encontrado Sbaraglia en 'Los días perfectos', basada en la novela homónima de Jacobo Bergareche; la adaptación y dirección de la obra, convertida en un monólogo, es de Daniel Veronese. Antes que él fue la productora y actriz argentina quien se enamoró del libro y comenzó la bola de nieve que ha desembocado en este estreno en La Latina (donde estará del 1 al 26 de octubre).

Luis y Paula (ausente) son los personajes de esta adaptación, que el actor considera «muy contundente y emocionante». La función, añade, es «una gran escena entre estos dos personajes, uno que está ante los espectadores y otro que está fuera de campo. Yo siento que hay muchas Paulas al otro lado, y eso me sostiene dramáticamente, Me dirijo a los espectadores, es un diálogo; de eso se trata, es un juego entre los dos personajes y al mismo tiempo un juego entre el actor y el espectador, que puede llevar a éste a sus propios recuerdos y sus propias fantasías».

'Los días perfectos' cuenta como Luis, después de leer las cartas que William Faulkner le envió a su amante Meta Carpenter, nuestro personaje decide dar una «repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud».

«Lo interesante de este texto -concluye Sbaraglia-, o lo que hemos ido logrando, es que es como si todo estuviera dicho, está todo descarnado. No hay nada que el personaje diga entre líneas, es demoledor. Es como si no hubiera subtextos; los hay seguramente, pero está todo expuesto... Y eso ayuda a la propia vida. Hay que hablar, hay que decirse las cosas, la comunicación siempre es importante... Pero no hay nada que nos dé más miedo que la frase: 'Tenemos que hablar'».