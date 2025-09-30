Suscríbete a
Leonardo Sbaraglia se estrena en la escena española con la obra 'Los días perfectos'

La función que se estrena hoy en el Teatro de La Latina se basa en una novela de Jacobo Bergareche adaptada y dirigida por Daniel Veronese

Leonardo Sbaraglia: «El argentino es rebuscado; el español no, al pan pan y al vino vino»

Leonardo Sbaraglia, en la terraza del Teatro de La Latina
Leonardo Sbaraglia, en la terraza del Teatro de La Latina Tania Sieira
Julio Bravo

Madrid

Leonardo Sbaraglia aterrizó en Madrid con cinco horas de retraso después de un vuelo desde Buenos Aires y del aeropuerto se fue directo al teatro de La Latina, donde desde mañana interpretará 'Los días perfectos'. Allí, y antes de reunirse con la Prensa, ... vio su imagen gigante en el cartel de la fachada del teatro, le hizo una fotografía y se la envió a su madre. «¡Mirá, mamá!» Y es que el actor, que ha trabajado ya en el cine español, desde hace muchos años, al lado de directores como Pedro Almodóvar, Rodrigo Cortés, Cesc Gay o Gerardo Vera, no ha pisado aun los escenarios en nuestro país. Sí lo hace, con cierta asiduidad, en su Argentina Natal. «Es difícil encontrar un texto que te conmueva y por el que merezca la pena subirse al escenario todos los días».

