Desvelan la causa de la muerte de Ozzy Osbourne

El legendario vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, falleció el pasado 22 de julio, dos semanas después del fastuoso concierto de despedida en el que participó la flor y nata del rock y el metal para presentar sus respetos. Y aunque no se comunicó la causa de la muerte, es cierto que casi nadie le dio importancia porque el artista se había enfrentado a tantos problemas de salud en los últimos años que cualquiera de ellos podía haber sido el detonante.

Su annus horribilis fue 2019, cuando su estado de forma empeoró de forma acusada por una caída que empeoró una lesión espinal previa y requirió múltiples cirugías, y después, ese mismo año recibió el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. «Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros», dijo el 'Príncipe de la Oscuridad' en 2020. «Hice mi último show la víspera de Año Nuevo en The Forum. Luego tuve una mala caída. Tuve que operarme del cuello, lo que me fastidió todos los nervios».

Pero lo que finalmente se ha llevado la vida de uno de los front-men más importantes de la historia del rock no ha tenido nada que ver con estos problemas médicos, tal como acaba de revelarse con la publicación de su certificado de defunción presentado por una de sus hijas.

El documento, archivado en un registro de Londres por Aimée Osbourne, y al que han tenido acceso The Sun y el New York Times este martes, define la causa oficial de la muerte como una cuádruple combinación de «parada cardíaca fuera del hospital, infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica».

El funeral de la leyenda del heavy metal se celebró el 30 de julio en su ciudad natal, Birmingham (Inglaterra), con un multitudinario recorrido que fue retransmitido por streaming a todo el mundo. Mientras el coche fúnebre que transportaba a Osbourne se dirigía por el centro de la ciudad a su funeral privado, miles de fans se alinearon en las calles para rendirle homenaje y presentarle sus respetos. La esposa de Osbourne, Sharon, junto con sus hijos Aimée, Kelly y Jack, se unieron en el emotivo homenaje acercándose al punto donde sus seguidores habían dejado cientos de ramos de flores y fotografías.

Los hijos de Osbourne, que habían permanecido en silencio hasta ahora, han comenzado a expresar sus sentimientos tras la muerte de su padre. Jack Osbourne ha roto su silencio para rendirle homenaje en un post de Instagram este miércoles, escribiendo: «Realmente no he querido publicar nada desde el fallecimiento de mi padre. Me duele demasiado el corazón. Voy a ser breve porque sin duda odiaba los discursos largos y farragosos. Era tantas cosas para tanta gente, pero yo tuve la suerte y la bendición de formar parte de un grupo muy pequeño que pudo llamarle «papá». Mi corazón está lleno de mucha tristeza y dolor, pero también de mucho amor y gratitud».

El post de Jack continúa: «Estuve 14.501 días con ese hombre y sé que eso es una bendición. Creo que esta cita es la que mejor describe a mi padre. Hunter S. Thompson dijo una vez: 'La vida no debería ser un viaje a la tumba con la intención de llegar sano y salvo en un bonito y bien conservado cuerpo...., sino más bien llegar derrapando en una nube de humo, completamente usado, totalmente agotado y proclamando a voz en grito: '¡Vaya, qué viaje!«. Ese era mi padre. Vivió, vivió su vida plenamente. Te quiero papá».

Su hija Kelly, que se comprometió en matrimonio durante le concierto de despedida de Black Sabbath, ha escrito: «Me he sentado a escribir esto cientos de veces y todavía no sé si las palabras serán alguna vez suficientes... pero desde el fondo de mi corazón, gracias. El amor, el apoyo y los hermosos mensajes que he recibido de tantos de vosotros me han ayudado de verdad a sobrellevar el momento más duro de mi vida. Cada palabra amable, cada recuerdo compartido, cada pedacito de compasión ha significado más de lo que puedo explicar. El dolor es algo extraño, te sorprende en oleadas, no estaré bien durante un tiempo, pero saber que mi familia no está sola en nuestro dolor marca la diferencia. Me aferro con fuerza al amor, a la luz y al legado que ha dejado».

El guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, confiesa que aceptar la marcha de Ozzy «ha sido difícil, porque realmente es un shock». Y añade: No he podido organizarme bien desde que me enteré. Ha sido muy extraño. A Geezer Butler (el bajista del grupo) le pasa lo mismo, simplemente no puedes recomponerte. Realmente nos ha afectado mucho. En estos momentos me resulta difícil aceptarlo. Sigo pensando que está ahí, sigo mandándole mensajes y esas cosas... pero ya no está. Me alegro de haber organizado ese concierto de despedida, creo que Ozzy aguantó para poder darlo porque sabía que le quedaba poco tiempo».