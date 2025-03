Tony Iommi: «El éxito es que un chaval te diga que ama el rock gracias a ti»

No estaban los 'Sabs' en su mejor momento, allá por comienzos de 1976. Hacía unos meses habían tenido que interrumpir su gira mundial con Kiss porque Ozzy Osbourne , en una de las suyas, se había lesionado la espalda en un accidente de moto. Incluso había rumores de separación. Pero cuando llegó el verano, las aguas se calmaron y Black Sabbath entraron a grabar 'Technical Ecstasy' , uno de los álbumes malditos de la banda más maldita del rock duro. No es el mejor de su discografía, pero el sonido de los primeros estertores de la formación original que sale de sus surcos no deja de tener un siempre interesante y también algo morboso valor histórico. Este viernes se reedita en CD y vinilo con abundante material extra, y el esquivo Tony Iommi se ha prestado a hablar sobre ello en exclusiva con ABC vía teléfono fijo. Ni llamadas de whatsapp, ni zooms. «Nada de nuevas tecnologías».

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando recuerda los días de la grabación de 'Technical Ecstasy'?

Lo cierto es que son buenos recuerdos. Disfruté aquella grabación, incluso los ensayos previos, que duraron seis semanas en un estudio de Londres. Luego nos fuimos a grabar Miami, a los Criteria Studios. Estábamos muy a gusto, viviendo en un hotel de West Palm Beach que era genial. Lo de estar en la playa fue relajante, yo creo que todo estuvimos muy cómodos.

Pensaba que fueron días algo más moviditos.

No, de verdad. Allí no había muchas distracciones, y nos pasábamos los ratos libres mirando el paisaje desde nuestro hotel.

¿Qué valor tiene esta reedición para usted?

'Technical Ecstasy' fue un disco que gustó a algunos, y a otros no. Pero muchos de estos últimos, cuando han regresado a él años después, han cambiado de opinión. Y es un álbum que escuchan fans de diferentes generaciones. Esta reedición tiene material que gustará a fans antiguos y nuevos.

Este año también han reeditado 'Sabotage' y 'Volume 4', ¿cuál cree que es mejor?

Me gustan los dos. Cuando grabo un disco, lo escucho sólo en ese momento. Una vez se publican, no suelo volver a ellos. Pero cuando lo hago, los disfruto mucho. Me suenan a otra época, su sonido ya no es actual, y los acepto tal como son. Pero gracias a esta reedición, lo hemos mejorado.

Tony Iommi Getty

Es que ahora es que hay cientos de pedales y 'gadgets' para la guitarra. En los setenta apenas había nada de eso. ¿No cree que eso les obligaba a ser más ingeniosos a los guitarristas?

Sí, totalmente. En aquellos días tú tenías que crear tu sonido, sin ayuda de la tecnología. Tenías que apañarte con lo que había, que era prácticamente nada. Yo ahora tengo unos mil pedales, pero no tengo ni idea de para qué sirven ¡jajaja! Me los regalan las compañías de guitarras, y yo los guardo en mi almacén.

¿Qué guitarristas fueron su modelo a seguir?

Al principio fueron los pioneros del rock'n'roll como Chuck Berry, The Shadows... aprendí a tocar viéndoles tocar a ellos. Después me empecé a interesar por el jazz, especialmente por Django Reindhart.

Reindhart tuvo un papel especialmente importante en su vida como guitarrista, después del accidente en el que perdió la punta de dos dedos.

Efectivamente. Él tuvo un accidente parecido, y cuando lo descubrí a través de un amigo, fue una revelación. Gracias a él supe que se podía seguir tocando la guitarra. Me ayudó a seguir adelante.

En su estilo también influyó la propia ciudad natal de Black Sabbath, Birmingham, con toda esa violencia que había en esos años, los humos de las fábricas...

Totalmente. Yo trabajé en una de esas fábricas, de hecho allí fue donde tuve el accidente. La maquinaria, el ruido, la polución, todo era muy duro en aquella época, y tuvo un impacto en la forma en que sonábamos, y en la propia creación del grupo. Todos vivíamos en ese entorno, y eso nos conectó.

Black Sabbath a mediados de los setenta Sam Emerson

¿Cómo decidió ser guitarrista? Creo que lo que tocaba de niño era el acordeón.

Así es ¡jaja! Tenía un acordeón porque en mi familia ya había acordeonistas, y también bateristas. De hecho lo que yo quería era tocar la batería, pero en mi casa no había espacio para tener una. Ni tampoco dinero. Gracias a Dios, tiempo después mi padre encontró una guitarra por veinte libras, y así pude empezar con el instrumento que tocaría el resto de mi vida.

Creo que los problemas en la banda empezaron porque usted tenía que reservar los locales de ensayo y los estudios, producir los discos, estar al tanto de las agendas... organizar la vida de la banda y trabajar más que el resto, vaya.

Alguien tenía que hacerlo. Delegaron en mí porque.... ¡no sé por qué! Pero lo hicieron. También puede ser que yo pasara más tiempo en el estudio que los demás porque yo tenía más interés que ellos en todo el proceso de grabación, no lo sé. Pero el caso es que sí, mis roles en la banda aumentaron con el paso del tiempo.

¿No le irritaba un poco?

Creo que era bastante común que en los setenta, los guitarristas fueran un poco los organizadores del trabajo. Creo que es algo natural: pasamos más tiempo en el estudio doblando guitarras, metiendo solos, efectos, etc... y los demás acaban aburriéndose de verte en la pecera ¡jaja!

Leí que las grabaciones de Black Sabbath con Ian Gillan se habían perdido, pero que acaban de ser encontradas? ¿Reeditarán ese material?

Todavía estoy esperando que me lo manden. Cuando lleguen las cintas de los masters habrá que escucharlas, porque sería bonito reeditarlo. Ha sido bastante extraño que se perdieran, la verdad. Nadie sabe realmente dónde han estado ni qué paso con ellas. Cuando las grabamos salimos inmediatamente después de gira, así que nunca supimos dónde estaban. En cuanto las tenga me reuniré con mi ingeniero de sonido para empezar el trabajo de remezcla.

¿Le quedó algo pendiente por hacer con Black Sabbath?

Todo lo que hicimos estuvo muy bien. Yo nunca tuve proyectos paralelos en esa época porque estaba contento con lo que hacíamos. Nunca quise hacer un disco en solitario, porque mis discos eran los de discos de Black Sabbath. Era en lo que creía. Cuando monté otros proyectos fue en los noventa, porque ahí sí pensaba que podía hacer cosas diferentes que fueran interesantes.

Muchos artistas están vendiendo sus catálogos. ¿Alguna vez se lo ha planteado?

No suelo involucrarme en temas como esos, en los que al final hay demasiados managers y abogados de por medio. No sabría decirte, porque no sé muy bien qué saldría de algo así. Me interesa más pensar en lo que vendrá, que en cosas relacionadas con lo que ya hice. Pero no lo descarto, si tanta gente lo está haciendo debe ser por algo.

¿Y qué viene ahora?

Tengo planes interesantes para los próximos meses. He tocado en dos canciones de una artista que no puedo revelar, y voy a grabar un disco el año que viene. Además he escrito un musical, y he compuesto una canción para una compañía de perfume muy famosa.

¿Echa de menos tocar en directo?

Mucho, para mí es de lo que va todo esto, de tocar delante de mi público. He tenido que parar por mis problemas de salud, como ya sabes padezco un linfoma. Es una de esas cosas que tienes que aceptar. Podría dar un concierto, me encantaría hacer algún show esporádico, pero ya sabes cómo funcionan las cosas con Black Sabbath. Hay que movilizar a muchísima gente, y eso solo sale a cuenta si es para dieciocho meses de gira.

¿Todavía escucha el legado de Black Sabbath cuando descubre bandas nuevas de rock duro?

Sí. Y eso para mí es una de las medidas del éxito. Que se te acerque un chaval y te diga que su banda no existiría si no hubiera existido Black Sabbath, o que ama el rock gracias a ti. Eso es el éxito. Que eso te pase cincuenta años después de empezar tu carrera. No les pasa a muchos músicos que aún estén vivos. Algo he tenido que hacer bien.

El penúltimo disco de la formación original La caja de lujo de cuatro CDs incluirá el álbum original remasterizado, una nueva versión remezclada por el productor Steven Wilson, ocho tomas alternativas y maquetas inéditas y 10 temas de actuaciones en directo extraídos de la extensa gira mundial de 1976-77 de la banda. También incluye un libro de ilustraciones, notas de fondo y recuerdos raros, así como una réplica del libro del programa de la gira y un póster de la portada original del álbum, que fue diseñado por el legendario grupo de diseño londinense Hipgnosis. La reedición también se publicará en un set de vinilo de cinco discos.