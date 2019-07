Mad Cool: Cita de alto voltaje para los nostálgicos del grunge

Seguir Israel Viana @Isra_Viana Actualizado: 13/07/2019 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando a las 23.30 comenzó a sonar por los altavoces «Sarabande», la pieza compuesta por Händel a principios del siglo XVIII que Stanley Kubrick rescató para la banda sonora de «Barry Lyndon» (1976), la gran mayoría de los 48.936 espectadores que ayer acudieron a la segunda jornada del Mad Cool se agolpaban en el escenario donde The Smashing Pumpkins iba a dar el mejor concierto del festival hasta hoy. De hecho, muchos ya estaban allí a mitad de la actuación de The National, ese grupo «un poco moñas» para José Luis, que a sus 58 años esperaba impaciente a Billy Corgan y compañía para verlos por segunda vez. La primera fue en el Festimad, en 1996. «Hace un año parecía impensable que se fueran a juntar y aquí están», añade, cerveza en mano y con la camiseta del grupo enfundada.

Cerca, más camisetas viejas de Nirvana, Pearl Jam, The Stones Roses y otros grupos afines como Teenage Fanclub, que se cayeron del cartel a última hora. Había ganas. Los Smashing Pumpkins no pasaban por Madrid desde 2011. En aquella ocasión, en la sala La Riviera, ni tan siquiera estaban los miembros originales del grupo, a excepción de Corgan, claro está, en un concierto que resultó duro y sin hits hasta el final. Por suerte para sus seguidores, anoche no tuvieron que esperar ni un minuto para ponerse saltar y mover la cabeza a ritmo de clásicos con «Siva», «Zero» y «Bullet With Butterfly Wings» o gritar la letra de «Disarm». Todo ello, cuando ni siquiera se había llegado al ecuador de la actuación, sonando potente y bien.

Los de Chicago, que en los 90 llenaron sin problema el Palacio de los Deportes y la Plaza de las Ventas, se dejaron llevar ayer por la nostalgia, sin complejos. Y en su hora y media lanzaron temas antiguos como «1979», «Ava Adore» y «Tonight, Tonight», intercalados con otros más nuevos -véase, «Tiberius»- que no bajaron los decibelios.

Sobre el papel, esta cita con la nostalgia no convertía a Corgan en el único rey de la noche, aunque acabó triunfando de calle. Puede que sea el concierto del festival, a la espera de lo que haga hoy The Cure y con permiso de la omnipresente Rosalía, reina indiscutible de la «Welcome Party», con esa estrategia tan cuca del Mad Cool de dejarla fuera del abono para hacer más caja.

Los focos se los repartieron también The National y Vetusta Morla. Acostumbrados nos tienen ya los madrileños a luchar por la corona de cada festival en el que actúan, independientemente de que estén plagados de estrellas internacionales. Casi todo el recinto aguantó ayer hasta las 2.30 para corear hasta su último tema, mientras los australianos Wolfmother, con su rock inmediato y pesado, trataban de hacerles algo de sombra a la misma hora.

A diferencia de Smashing Pumpkins, The National no tuvo problemas en tirar de su último disco, «I Am Easy to Find», lo que convirtió una buena parte de su cita en algo fría, con canciones nuevas como «You Had Your Soul With You», «Quiet Light» o «Hey Rosey». Los de Ohio, una de los grupos más consistentes de la generación indie del nuevo milenio, levantaron el vuelo con un Matt Berninger metiéndose a bailar y juguetear entre el público, mientras sonaban éxitos más animados como «Where Is Her Head». Pero, sobre todo, cuando el tremendo bochorno les dio tregua a los presentes. El mismo bochorno con el que tuvieron que vérselas figuras como Miles Kane, George Fitzgerald, Marina, Sophie Hunger o una Sharon Van Etten que sonó bonito y bien, reuniendo a un buen número de asistentes a los que acabó levantando del césped (artificial) a ritmo de «Seventeen» y «Serpents».