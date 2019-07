Mad Cool 2019: Miles de fans hacen frente al calor a la espera de Rosalía El arranque de la primera jornada del festival transcurre sin incidentes; los asistentes esperan pacientemente las colas de entradas, mucho más reducidas y escalonadas que el año pasado

Seguir Aitor Santos Moya @asmoya10 MADRID Actualizado: 10/07/2019 19:49h

El calor y las horas de espera son más llevaderos si a la vuelta de la esquina espera Rosalía. Las decenas de miles de fans que esta noche presenciarán el concierto de la cantante catalana, ganadora de dos premios Grammy, empiezan ya a dejarse notar por el macrorrecinto de Valdebebas. Llegados desde (casi) todos los puntos de la capital, resto de España y parte del extranjero, los asistentes inauguran la primera de la cuatro jornadas del Mad Cool, la «Welcome party», que este año, a diferencia del anterior, se celebra en el mismo enclave por el que desfilarán Bon Iver, The Smashing Pumpkins, The Cure o Prophets of Rage, entre otros artistas de altura.

Dispuestos en los accesos al festival, los agentes de Policía Municipal controlan que los taxis y vehículos VTC acudan a los puntos habilitados para la bajada de pasajeros. Para ello, no dudan en advertir a los conductores que, en caso de que sean descubiertos descargando en otras zonas, recibirán la correspondiente multa. Por ahora, la gran mayoría de los desplazados ha preferido utilizar el transporte público (Metro, autobuses de la EMT y Cercanías) para alcanzar el área acotada para los conciertos.

El hecho de que la organización haya enviado la práctica totalidad de las pulseras en los días previos, está generando una llegada mucho más escalonada que en la edición pasada, donde una multitud de personas quedó atrapada en los aledaños tras la caída de la red de cobertura móvil, necesaria para el canjeo de las entradas por las propias pulseras de entrada. «Hoy es un día tranquilo, realmente lo gordo empieza mañana», cuenta un grupo de jóvenes, mientras apuran sus bebidas antes de acceder al interior. Como ellos, varias cuadrillas buscan fuera las escasas sombras de la avenida de Alejandro de la Sota para amenizar el tiempo, entre tragos de alcohol, antes de la actuación de Rosalía.

«Nosotros pasaremos ahora para ver a The Cat Empire, que están muy bien», subraya Pablo, junto al resto de sus amigos. Cuestionados por el resto del cartel inaugural, apuntan también a Likke Ly y Bring Me The Horizon, que subirán al escenario 1 y 2 del recinto después del previsible éxtasis de Rosalía. «La pena es que solo cante una hora, pero esperemos que sea inolvidable», inciden dos fans del «fenómeno» con la cara cubierta de purpurina.

Para evitar que la gente se agolpe en las filas de acceso, la Policía ha trazado dos circuitos que todos el público debe cumplir. Por un lado, los que vienen desde la estación del suburbano Feria de Madrid (línea 8) deben atravesar el recinto ferial de Ifema a pie, al igual que el año pasado; y, por otro, los llegados desde la avenida de la Fuerzas Armadas solo pueden caminar en dirección al Mad Cool por la acera de la derecha.

En mitad de un clima de calma, la gente aguarda pacientemente las colas de entrada. Con botellas de agua, abanicos e, incluso, cualquier papel con el que airearse la cara, todo el mundo tiene claro que, por suerte, el calor esta vez es el único «enemigo». Y eso, con Rosalía en el horizonte, no parece suponer un obstáculo.