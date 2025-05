Esteban González Pons: «Retrato lo que sucede en la política detrás del escenario»

La sombra del escaño puede llegar a pesar cual losa de mármol. Esteban González Pons ha dedicado buena parte de su vida a la política; sin embargo, en ocasiones como esta, la presentación de su nueva novela, el vicepresidente del Parlamento Europeo y jefe ... de la delegación del PP en Bruselas abrazaría con ahínco el anonimato. «Llevo la pena de que mi 'otro' trabajo es tan notorio que siempre me preguntan por él. Me gustaría ser visto y leído como un escritor y que, por ejemplo en las entrevistas, se produjera la escisión que existe en mi corazón entre la literatura y la política», explica a ABC. En lo que nos toca, aceptamos el reto.

Hoy habla el González Pons escritor, el mismo que ha alumbrado ya dos novelas y que publica ahora una tercera: 'Libro de Pecados' (Espasa). Al otro lado del teléfono, el valenciano define su contenido como una suerte de brebaje entre lo político y la ficción; un cóctel que se nutre de sus vivencias en los curules, pero que esconde también notas de thriller y hasta un regusto a sátira quijotesca. La columna vertebral es la historia de amor entre dos políticos -apodados Bo Derek y Madelman- de la ficticia ciudad de Almarjal; un recorrido de pasión que termina en el asesinato de la protagonista y cuya estación intermedia es el lado más privado de los servidores públicos. Ese que se suele obviar.

«Hemos reducido a los políticos a sus máscaras, los hemos pasado de personas a personajes. La condición de poderosos los ha vuelto hieráticos, como los faraones. Los vemos planos, como si no tuvieran parte de atrás», sentencia. Los personajes de González Pons sí esconden ese reverso oscuro. Se mueven por sus bajas pasiones, por sus furores, por sus anhelos de poder, por las ansias de dinero sucio... Priman los grises, o incluso los negros. Madelman es ese tipo influyente «que vive atrapado por el peso moral de su padre y que tiene una masculinidad herida», y Bo Derek, «la triple diosa» que se deja encandilar y cuya historia termina en tragedia por culpa de la corrupción.

La tercera pata es el narrador, Pecados; un tipo que frisa la sesentena y que, aunque de cara a la sociedad ostenta el cargo de secretario del partido, en la intimidad se nos muestra como un travestido ocasional alrededor del que orbitan más dudas que certezas. El resto del elenco lo completan personajes que, a veces, rozan lo extravagante. «Todas estas categorías intento mostrarlas con algo de caricatura para que el pueblo español, tan viejo, tan sabio y tan burlón, las admita como propias», sostiene.

Amor y realidad

Dice González Pons que retrata «lo que sucede en la política detrás del escenario, entre bambalinas». Porque sí, ellos «también son personas que se comportan bien y mal», como el resto de la humanidad. Preguntamos entonces si sus novelas beben de historias verídicas y si sus colegas las leen en busca de similitudes con la realidad. «A veces se sienten reflejados, otras no. Pero, como hago el esfuerzo de que ningún personaje se parezca a nadie, nadie se siente peligrosamente retratado», responde. Más que revestir de ficción «vidas reales», señala, su obra representa «un estilo de vida real».

«Desde mi primera novela he sido atacado porque mis personajes mantienen relaciones sexuales» Esteban González Pons

En ese día a día en los escaños hay de todo; hasta amoríos como los de Bo Derek y Madelman que llegan de forma ocasional a la intimidad. Un tema que González Pons refleja sin miedo en sus páginas y que, admite, se ha utilizado de forma injusta en su contra: «Desde mi primera novela he sido atacado porque mis personajes mantienen relaciones sexuales. Yo escribo novelas de amor, y me parece inconcebible que en el siglo XXI sea un tema tabú».

Pero 'Libro de Pecados' muestra también las bondades de la trastienda de la política y de las relaciones personales entre los miembros de diferentes partidos. Las que existían hasta hace poco, al menos. «Es una práctica que siempre ha ayudado a que la política fuera más humana. En el Congreso que conocí hasta 2014 podías hacerte amigo de cualquiera. En el que me he encontrado ahora te miran mal si te sientas con otro que no sea de tu grupo», completa.

Lo suyo es un recuerdo de que, detrás de cada escaño, hay una persona con dudas, deseos y contradicciones.