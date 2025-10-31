Suscríbete a
El arte de morir en la prensa: un recorrido por las esquelas más singulares del último siglo

Las esquelas fueron el último acto público de la vida privada; hoy, entre el humor, la memoria y el olvido digital, aquel rectángulo negro que pasó de la solemnidad al sarcasmo se convierte en una reliquia cultural

Esquelas falsas de vivos

La vida que pasa por las esquelas de ABC

Carlos Espinosa de los Monteros, autor de 'El libro de las esquelas'
Carlos Espinosa de los Monteros, autor de 'El libro de las esquelas' Guillermo Navarro

Carmen Burné

«De todos los hijos de puta que hay en el mundo y se tenía que morir mi madre»: la frase apareció hace años en una esquela de la prensa española. Porque, sí: incluso en la muerte hay estilo. Coleccionar es una de las pulsiones más humanas ... -hay quien guarda sellos, postales, pines, u otros recuerdos-, pero Carlos Espinosa de los Monteros lleva medio siglo leyendo el periódico para coleccionar despedidas. Mientras el resto del país se lanzaba a los titulares de portada o a los deportes, él iba directamente al final, allí donde las letras se vuelven negras y las noticias son definitivas. No buscaba morbo ni tragedia, sino arte tipográfico y costumbrismo puro: las esquelas.

