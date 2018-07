Karmelo Iribarren, David Trueba y María Elvira Roca Barea, premiados por las librerías independientes Los galardones «Los Libreros Recomiendan», creados por Cegal y que celebran su primera edición, premian libros publicados en 2017 que destacan por su especial calidad

Los premios «Los Libreros Recomiendan», creados por CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) y que este año celebran su primera edición, han recaído en David Trueba, en la categoría de ficción, por «Tierra de campos» (Anagrama); María Elvira Roca Barea, en la de no ficción, por «Imperiofobia y leyenda negra» (Siruela), y Karmelo C. Iribarren, en poesía, por «Mientras me alejo» (Visor).

Además, el premio «Javier Morote», que nace para distinguir «la obra de algún autor o autora joven que haya publicado algún libro el año anterior, para destacar y alentar la brillantez de sus inicios literarios», ha sido para Sabina Urraca, por su novela «Las niñas prodigio» (Fulgencio Pimentel). A juicio del jurado, se trata de una novela «refrescante y descarada que no sólo es plenamente convincente en sus méritos literarios, sino que anuncia la posibilidad de una carrera literaria sobresaliente».

Sobre la novela de Trueba, el jurado ha destacado que la narración ahonda «de un modo particularmente inteligente, divertido y conmovedor en el conocido mundo del escritor y cineasta madrileño, quien con su agudeza habitual, una prosa ágil y cuidada y una estructura que alterna el presente con un repaso a la vida del protagonista, nos regala esta historia de amistad, de reflexión sobre la vida y sobre el paso del tiempo, sobre quiénes somos en realidad».

En cuanto a «Imperiofobia y leyenda negra», los miembros del jurado la aplauden «por el rigor de la investigación llevada a cabo por la autora para hacernos conocer mejor nuestra historia, la cual ilumina nuestra comprensión del presente de nuestra sociedad y nos ayuda a plantear e incluso gestionar el futuro común en unos momentos de grandes desafíos relacionados con las diversas identidades colectivas».

Por último, el veterano poeta donostiarra Karmelo C. Iribarren ha convencido al jurado con los versos de «Mientras me alejo» por «constituir un eslabón más, pero especialmente brillante y profundo, en la trayectoria poética del autor donostiarra, que sabe ser inteligible y comunicativo sin renunciar a ninguna autoexigencia, o introducir contenidos sociales en un libro que, a su vez, busca una trascendencia muy particular, personal, melancólica y herida pero también celebrativa a su modo, con humor ocasional y alegrías secretas».

El objetivo de estos galardones es reconocer libros publicados durante el año anterior al fallo que, a juicio de las librerías independiente españolas, destacan por su calidad y merecen ser especialmente distinguidos. Se trata del criterio independiente de esos libreros de toda España, quienes a través de una votación demuestran la diversidad de sus preferencias y de sus gustos literarios, eligiendo entre los títulos que hayan sido reseñados o destacados en la web de recomendaciones «Los Libreros Recomiendan».

En esta primera edición de los premios «Los Libreros Recomiendan» el jurado estaba compuesto por Eva Cosculluela (librería Los Portadores de Sueños, de Zaragoza), Eva Boj Bragado (librería Rafael Alberti, de Madrid), Mikel Iglesias (librería Letras a la Taza, de Tudela), Alberto Sánchez (librería Taiga, de Toledo), y Chiara Delle Donne (librería Diógenes, de Alcalá de Henares).