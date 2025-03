Academia Sueca: ¿Hay alguien ahí?

Todo hacía pensar que el tiempo corría a su favor, pero, recién estrenada la normalidad tras la pandemia, la Academia Sueca todavía no se ha recuperado de su particular bajada a los infiernos . Perdido el glamur, la institución sueca que concede el Premio Nobel de literatura sigue todavía noqueada en su rincón. Al menos, es consciente y está empeñada en cambiar las cosas; todavía hay esperanza para la literatura.

Tras la puerta, espera inquieto la señal. Una sola campanada, la de las 13.00, y, como cada año Mats Malm , el secretario permanente de la Academia Sueca, hace girar puntual el picaporte de la puerta de su despacho para salir y exponerse ante las pocas cámaras y los escasos periodistas que este año cubren la rueda de prensa. El anuncio del resultado de las deliberaciones del comité Nobel no se hace esperar. Abdulrazak Burnah, el novelista nacido en Zanzibar y que escribe en inglés, es el galardonado. No hay reacción en la sala. Poscolonialismo, refugiados, Africa e identidad perdida son las palabras más repetidas antes de que Mats Malm ceda la palabra al presidente del comité Nobel, Anders Olsson , más acostumbrado que el reservado secretario permanente a bregar con los chicos de la prensa.

Preguntas sabrosas

Una breve presentación del galardonado y Olsson da paso a las preguntas; las más sabrosas, las que lanzan los periodistas suecos, que conocen bien las entrañas, más o menos podridas, de la casa.

­–Tras los escandalosos rumores de los últimos años alrededor de la Academia, ¿cree que han mejorado los rumores?, primera pregunta del periodista. –Ahora, en este contexto, no creo que deba entrar a responder su pregunta. (Silencio) No podemos controlar los rumores, pero puedo decirle que nuestro trabajo es estable y tranquilo; con buenas perspectivas de futuro, primera respuesta de Olsson. –¿No piensa que hayan hundido al premio? , insiste el periodista sueco. – (Silencio) No quiero contestar a esa pregunta. (Silencio) Pienso que el interés por el premio es todavía grande, responde Olsson desde su rincón. –¿Cómo se ha tomado Burnah la noticia?, afloja el periodista; Olsson se recupera.

La pregunta sobre si las recientes acusaciones de eurocentrismo vertidas contra la Academia habían influenciado en la decisión de premiar ahora a la literatura poscolonialista de Gurnah le dan a Olsson la oportunidad de proclamar que una nueva Academia, con una nueva forma de pensar está en marcha. Que con las rotaciones de los miembros del comité se ha producido una movilidad que permite mantener el interés por la obra de antiguos candidatos con la incorporación de nuevas propuestas y que con ello se garantiza tanto la continuidad como la renovación. Un respiro de alivio recorre la sala.

–¿Quién tiene los derechos de Gurnah en sueco ?, pregunta un despistado. La editorial Celander, apunta otro. ¿Pero siguen vigentes los derechos?, insiste el primero. Anders Olsson parece flotar ante pregunta tan pedestre. La rueda de prensa languidece. No hay más preguntas y concluye antes de lo previsto. Volvemos a la normalidad. El Premio Nobel de literatura 2021 ya está en manos de sus lectores. Felicidades, Abdulrazak Gurnah.