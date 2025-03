Han transcurrido más de diez años desde que la Academia Sueca distinguió a Mario Vargas Llosa con el Nobel de Literatura, en 2010. Desde entonces, se ha impuesto una larga sequía que resulta excesiva e incluso inaceptable. Javier Marías , virtuoso en su escritura, ... polémico en sus opiniones y desdeñoso con el poder, es el autor llamado a convertirse en el séptimo Nobel español y el décimo segundo iberoamericano. Y sin embargo, insisten en obviarlo.

No hay reunión de editores —desde Alfaguara y Gallimard hasta Fischer, en Alemania—, en la que no se pronuncie su nombre como un autor rotundo cuya obra merece el Nobel de Literatura. Si bien es una verdad que se toma su tiempo, la espera es irritante. Año tras año el autor de 'Tu rostro mañana' aparece en las quinielas y no con el pitorreo que despierta una opción como Murakami, sino con la sobriedad y elegancia de una obra impecable.

Javier Marías ha sido publicado en más de cincuenta países y traducido a más de 40 idiomas, incluido el sueco: su editorial en Suecia es Bonniers, la más antigua y prestigiosa, creada en 1837 por Albert Bonnier. Además del premio de la Crítica en dos ocasiones, en 1993 por 'Corazón tan blanco' y más recientemente por 'Berta Isla', Marías ha sido reconocido con el Fastenrath y el Prix Femina Étranger por 'Mañana en la batalla piensa en mí' y también, por sólo mencionar algunos, el Nelly Sachs, el premio Austriaco de Literatura Europea o el Rómulo Gallegos. Fue, de hecho, el primer escritor español en recibir el Library Lion de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ha rechazado el premio Nacional que concede el ministerio de Cultura español justamente para afear la errática y nula atención que los gobiernos en España han concedido a la literatura.

La miopía de una Academia que ha dejado de lado a autores como James Joyce, Marcel Proust, Kafka, Nabokov o Jorge Luis Borges, pone en duda hasta qué punto pueden considerarse literarios los criterios con los que los académicos conceden el premio. La institución, que intenta recuperarse de los conflictos de intereses y prácticas poco transparentes que la hicieron saltar por los aires, sigue haciendo vacío a una literatura cuya lengua arropa a 580 millones de hablantes. Tras cancelar la edición de 2018 y entregarlo por partida doble en 2019, la idea de sus anuncios como aciertos se desmorona. Queda, sin embargo, al otro lado de la balanza una inmensa galería en la que Javier Marías refulge con luz propia y cuya calidad le permitirían incluso rechazar un Nobel que se demora demasiado.