Abdulrazak Gurnah: «Es gratuito atribuir al colonialismo todos los males de África»

«El colonialismo europeo arrasó todas las culturas africanas», declaró en 1997 a ABC el escritor de Tanzania Abdulrazak Gurnah , recién galardonado con el premio Nobel de Literatura 2021 , y que en aquella entrevista a nuestro diario hace casi 25 años estaba ... presentado en España su renombrada novela 'Paraíso' (Muchnik), finalista en su día del premio Booker británico. Gurnah, que analizó además en una conferencia en la Universidad de Alcalá al escritor «postcolonial».

- ¿Por qué ha situado su novela 'Paraíso' en Tanzania desligándola de la Inglaterra de obras anteriores?

- Aunque no me guste mucho debo reconocer que es así. Mis lectores son principalmente ingleses, norteamericanos y escandinavos y allí 'Paraíso' causó un verdadero impacto. Me imagino que tal aceptación tiene que ver con el atractivo que representa leer algo sobre países lejanos. Y más o menos exóticos.

- 'Paraíso' es una atípica 'novela de aprendizaje'...

- No, no es realmente una 'novela de aprendizaje', sino que el niño es el centro donde se plantean una serie de preguntas. Por ejemplo, el asunto de la libertad, es decir, ¿se puede ser feliz sin ser libre? El protagonista es la víctima de los acontecimientos y mediante él se plantean preguntas acerca de hechos históricos como el colonialismo. Los Grandes Lagos

- El colonialismo es precisamente el eje de su narrativa.

- Lo que me interesa es cómo se cuenta la historia del colonialismo. Lo ocurrido no se pueden negar. Pero sí puede mediatizarse la forma de contarlo y eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Durante siglos, en el este de África han convivido distintas culturas y en cierta forma trataban de negociar una estabilidad cultural hasta la llegada del colonialismo, que no tiene en cuenta la cultura, e ignoró todas las anteriores y trató de imponer sus intereses. Nosotros no acabamos de entender esa falta de respeto. Simplemente dijeron: «Hasta ahora habéis pensado así y a partir de ahora debéis pensar como nosotros». Es decir, tuvimos un cierto sentido de perder el control.

- Los sucesos recientes de los Grandes Lagos (hubo una crisis de refugiados) ¿se deben achacar al colonialismo?

- En absoluto. Las naciones europeas dividieron África pero no todo lo que está ocurriendo allí es consecuencia de ello. Sería muy fácil atribuírselo. Lo que ocurre es que en ese momento se estableció una integración de fronteras pero no integración de ningún otro tipo. Son problemas internos de los propios africanos. Algo similar a lo que ha ocurrido en la exYugoslavia o en Rusia con Chechenia. La diferencia está en la cobertura que le dan los medios de comunicación, aunque no quiero decir que no deban cubrirlo. Lo que ocurre es que los problemas históricos no resueltos, incluso anteriores al colonialismo, deben solventarse tarde o temprano.

- ¿Cómo compagina sus preocupaciones sociales con las artísticas?

- Mis escritos no intentan ser políticos o sociales. El tema de mis novelas es cómo sentirse extranjero. Esa sensación de sentirse desplazado no sólo en cuanto al espacio físico sino desde un punto de vista cultural. Ese es el verdadero tema de mi novela «Paraíso». El protagonista tiene que desarrollarse en un medio no sólo hostil, sino que no reconoce sus valores ancestrales.