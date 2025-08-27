La cultura despide a Manuel de la Calva: «Ninguna persona grande muere del todo»

Manuel de la Calva compuso más de mil doscientas canciones a lo largo de su vida, además de unos cuantos himnos que han cantado a coro hijos, padres y abuelos: tenía todo el sentido que su despedidase hiciera en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid. Hasta allí se acercaron este miércoles seguidores del Dúo Dinámico, así como artistas y políticos.

La capilla ardiente se abrió poco antes de las once de la mañana. «Ya que hemos ido a todos los conciertos, qué menos que venir a despedirle», aseguró al llegar uno de sus seguidores en declaraciones a Europa Press. Algunos se presentaron con camisetas del Dúo Dinámico, así como bolsas o gorras con el logo del grupo.

La capilla se instaló en la primera planta del palacio. Ramón Arcusa, la otra mitad del Dúo Dinámico, estaba allí antes de que se abriera y dirigió unas breves palabras a los medios: «Ha sido un golpe duro. Nos queda el recuerdo y las canciones», dijo, emocionado.

Junto al féretro se colocaron algunas coronas de flores de su esposa e hijos, de la Fundación SGAE y su junta directiva, de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), de la Academia de la Música, de la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o de la discográfica Peermusic España. Junto al féretro, dos fotos del artista llenaban la estancia: una instantánea reciente con una imagen sonriente y otra cuando era más joven, en blanco y negro, con rostro serio.

Entre los rostros conocidos que acudieron a la capilla estaban la cantante Massiel, la artista Soledad Giménez, el compositor Carlos Toro, la cantante brasileña Regina Do Santos o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Toro, el compositor de la letra de la mítica 'Resistiré', recordó al artista asegurando que «se ha perdido un gigante multigeneracional» porque abuelas, hijos y nietos conocen sus canciones. «No muere del todo, ninguna persona grande muere del todo».

