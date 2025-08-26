Suscribete a
La mitad de dos

El Dúo Dinámico forma parte de la memoria sentimental del país entero. Cultura de masas en el pleno sentido del término

A Ramón Arcusa, la otra mitad

A principios de los años setenta, el Dúo Dinámico decidió retirarse ante la pujanza de la canción protesta. Manolo y Ramón habían puesto la banda sonora a la juventud del final del franquismo con un pop amable y sin ... estridencias que Garci metió en «Asignatura pendiente» como testimonio de la memoria sentimental de aquella época, y de repente dejaron de estar de moda en una sociedad envuelta en la aventura colectiva de una etapa nueva. Volvieron cuando la recién nacida democracia se aburrió de los cantautores y se pasaron más de cinco décadas en la carretera, hasta el umbral de los ochenta (los suyos, los de la pareja). Habían ganado Eurovisión como compositores –TVE estaba dispuesta a sacarlos a cantar el `La la la´ si fallaba Massiel--; habían puesto música y letra a varios éxitos de Julio Iglesias y todavía en el octavo piso de la existencia vieron cómo aquel `Resistiré´ de Carlos Toro se convertía en espontáneo himno de autoayuda durante la pandemia.

